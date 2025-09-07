NOTTE DONNA RIEMPIE LA PIAZZA E I CUORI DI BRACCIANO

Grande affluenza per la XIII edizione dell’iniziativa di associazione commercianti.

Atmosfere d’estate, un potpourri di lusso, colori, semplicità, informalità, eleganza, arte, musica e danza. Eccolo l’epilogo dell’iniziativa di Notte Donna, l’evento organizzato sabato sera6 settembre da Associazione Commercianti di Bracciano in sinergia con lo sportello antiviolenza donne e rete Lia.

Di fronte a una piazza piena, sul palco si sono succedute associazioni sportive femminili, ballerine di alcune scuole di danza di Bracciano ma anche rappresentanti delle istituzioni, come il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bracciano, capitano Simone Noraro ma anche rappresentanti del mondo scientifico, con gli interventi del dott. Alessandro Lembo, oncologo, e della psicologa Chiara Gambino.

Le danzatrici, con coreografie di grande effetto, si sono alternate alle ragazze e ragazzi che hanno sfilato con abiti di creazione locali.

Le vie del centro sono rimaste animate da centinaia di persone fino a tarda notte con stand di artigianato, gastronomia, gruppi musicali.

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente dell’Associazione Commercianti di Bracciano, Beatrice Dominici, ripagata dall’oneroso impegno dell’organizzazione che è apparsa semplicemente perfetta.

Sotto i palco, decine di tavoli dove numerose persone, tra cui il sindaco Marco Crocicchi, hanno cenato apportando così il loro contributo di solidarietà dove sono confluiti gli incassi.

Quei tavoli apparecchiati con raffinata informalità, connotavano una nota di familiarità che ha conferito un ancor più alto valore semantico all’iniziativa.

La donna al centro, con la dignità troppo spesso calpestata ma con una resilienza e capacità di impareggiabili levature.

Nel corso della sfilata il maestro Roberto Di Costanzo ha dato estro alla sua arte realizzando un’opera improvvisata dal pregevole valore artistico.

Visibilmente commosso, scendendo dal palco ha dichiarato: “Disegnare dal vivo per Notte Donna è stato un momento molto emozionante e di grande passione per l’arte. Creare ascoltando il movimento delle muse intorno a me, e la musica nei diversi registri, resta una grande magia, un astrarsi mentre si insegue la figura che si forma sul foglio. La cura resta la bellezza nel quotidiano che dona all’anima armonia ma anche vigore per affrontare la vita”.

Anche il Chiostro degli Agostiniani è stato palcoscenico di arte e magia, sabato sera con una mostra di pittura mentre la sera successiva, domenica 7 settembre, con lo spettacolo ‘Belle si Nasce’, musica, letture e testi di Marina Garroni in collaborazione con Generazione Musica.

Gianluca Di Pietrantonio