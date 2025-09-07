Il sindaco Crocicchi plaude le volliste italiane con una considerazione sulla donna

Si riceve e si pubblica

Una vittoria collettiva, nata da allenamenti invisibili, fatica quotidiana e spirito di squadra.

L’Italia della pallavolo femminile riscrive la storia: non solo dello sport, ma dei diritti e del riconoscimento del talento femminile.

In questi giorni, anche nella nostra Comunità, stiamo ponendo l’attenzione sulla condizione femminile: musica teatro, mostre, dibattiti, solidarietà. E ogni punto segnato da queste atlete risuona come un messaggio potente:

le donne, quando hanno spazio, sostegno e dignità, costruiscono futuro e libertà.