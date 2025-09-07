Il sindaco Crocicchi plaude le volliste italiane con una considerazione sulla donna

Si riceve e si pubblica
L’Italia della pallavolo femminile riscrive la storia: non solo dello sport, ma dei diritti e del riconoscimento del talento femminile.
Una vittoria collettiva, nata da allenamenti invisibili, fatica quotidiana e spirito di squadra.
In questi giorni, anche nella nostra Comunità, stiamo ponendo l’attenzione sulla condizione femminile: musica teatro, mostre, dibattiti, solidarietà. E ogni punto segnato da queste atlete risuona come un messaggio potente:
le donne, quando hanno spazio, sostegno e dignità, costruiscono futuro e libertà.
Ci ricordano che non serve essere perfette per essere grandi, ma serve una squadra che crede, una società che sostiene, un Paese che non mette ostacoli.
(Purtroppo, ce ne sono ancora troppi!)
Il ritorno in panchina di Julio Velasco ha riportato al centro l’essenza dello sport come scuola di pensiero critico, partecipazione, etica del lavoro e giustizia sociale.
Grazie ragazze, avete reso l’Italia più giusta, più bella, più libera.
Lo sport è partecipazione.
Lo sport è comunità.
Lo sport è cambiamento.