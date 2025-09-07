8 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePrimo piano

Il sindaco Crocicchi plaude le volliste italiane con una considerazione sulla donna

0
93

Si riceve e si pubblica

L’Italia della pallavolo femminile riscrive la storia: non solo dello sport, ma dei diritti e del riconoscimento del talento femminile.
Una vittoria collettiva, nata da allenamenti invisibili, fatica quotidiana e spirito di squadra.
 In questi giorni, anche nella nostra Comunità, stiamo ponendo l’attenzione sulla condizione femminile: musica teatro, mostre, dibattiti, solidarietà. E ogni punto segnato da queste atlete risuona come un messaggio potente:
le donne, quando hanno spazio, sostegno e dignità, costruiscono futuro e libertà.
Ci ricordano che non serve essere perfette per essere grandi, ma serve una squadra che crede, una società che sostiene, un Paese che non mette ostacoli.
(Purtroppo, ce ne sono ancora troppi!)
 Il ritorno in panchina di Julio Velasco ha riportato al centro l’essenza dello sport come scuola di pensiero critico, partecipazione, etica del lavoro e giustizia sociale.
 Grazie ragazze, avete reso l’Italia più giusta, più bella, più libera.
Lo sport è partecipazione.
Lo sport è comunità.
Lo sport è cambiamento.
le campionesse del mondo di volley
Articolo precedente
Cordoglio per la scomparsa della madre del sindaco Gualtieri
Articolo successivo
NOTTE DONNA RIEMPIE LA PIAZZA E I CUORI DI BRACCIANO

Ultimi articoli

Eventi

PREMIO IMPEGNO CIVICO “ALBERTO SAVA” 2025 A MARINA DI CERVETERI

Eventi

NOTTE DONNA RIEMPIE LA PIAZZA E I CUORI DI BRACCIANO

Primo piano

Cordoglio per la scomparsa della madre del sindaco Gualtieri

Cultura

L’importanza di riempire gli spazi. Il ruolo della Chiesa in questo particolare momento storico

Economia

Partecipazione e bene comune

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it