PREMIO IMPEGNO CIVICO “ALBERTO SAVA” 2025 A MARINA DI CERVETERI

Alle 18 di domenica 7 settembre, sulla spiaggia di Marina di Cerenova, si è celebrata la 13^ edizione del Premio Impegno Civico “Alberto Sava”. Un’iniziativa dell’Ass. ad Maiora Semper sicurezza di vicinato e dal comitato di zona Cerenova Campo di Mare, che gode dell’alto patrocinio del Comune di Cerveteri e non ha alcun risvolto economico e politico.

Il premio vuole promuovere tutte quelle attività culturali, sociali, sportive, economiche e di sicurezza solidale, che possono contribuire a migliorare la qualità di vita della nostra comunità, enfatizzando modelli di civismo e incentivandone l’emulazione, anche per la solidarietà sociale, la cura del territorio e la difesa dell’ambiente. Valori che il compianto giornalista Alberto Sava, a cui è dedicato il premio, condivideva e promuoveva grazia anche a tale iniziativa.

Ogni anno, un gruppo di lavoro del CdZ individua le persone ritenute meritevoli di tale riconoscimento, per essersi distinte nel raggiungere tali obiettivi.

Il premio impegno civico consiste in un grande diploma artistico nominativo e con la motivazione, accompagnato da una medaglia celebrativa con l’immagine del sarcofago degli sposi etruschi, simbolo di fedeltà coniugale e appartenenza a una comunità. Tale medaglia ogni anno è realizzata e messa a disposizione gratuita del laboratorio artistico Cesterarte di Cerveteri. I riconoscimenti sono stati consegnati oggi nella cerimonia pubblica presso lo stabilimento balneare dell’associazione nautica Campo di Mare.

Tra i premiati, Maurizio Galli, encomiabile per la sua attenzione verso il prossimo e l’aver salvato un anziano in condizione di pericolo, modello tipico di valore civico e di sicurezza di vicinato.

Nell’occasione, il Comitato di zona Cerenova-Campo di Mare ha presentato anche i risultati della raccolta firme per una petizione, indirizzata al presidente della regione Lazio Francesco Rocca, per far potenziare e riaprire il punto di primo intervento sulla via Aurelia.

Gianluca Di Pietrantonio