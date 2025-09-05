6 Settembre, 2025
OMAGGIO A CAMILLERI A CIVITAVECCHIA

Omaggio a Camilleri

A 100 anni dalla sua nascita, la Pro Loco di Civitavecchia intende ricordare Camilleri come
scrittore, drammaturgo, e come uomo profondamente radicato alla sua terra e alle tradizioni popolari che ha saputo narrare con sensibilità e rispetto.

Attraverso l’utilizzo del dialetto ha raccontato le tante sfumature della cultura siciliana che passano anche per l’enogastronomia; il sapore dei cannoli, della pasta con le sarde e di tanti altri piatti locali che Andrea Camilleri ha esaltato e reso celebri nei suoi libri. Una narrazione che parla la lingua del popolo, la stessa delle Pro Loco, da sempre promotrici e custodi di saperi e tradizioni.

La serata organizzata presso il ristorante Dolce & Salato prevede un menù con i piatti
preferiti dal Commissario Montalbano proposti dalla Lady Chef Patrizia Manunza con la
consulenza della Sig.ra Maria Merlo, siciliana doc. Durante la cena verranno raccontate
curiosità letterarie, aneddoti e “babbiate” varie a cura di Ernesto Berretti.

“Abbiamo voluto omaggiare Andrea Camilleri in occasione di questa importante
ricorrenza, riconoscendo in lui un testimonial d’eccezione, avendo egli scelto
consapevolmente l’uso letterario del dialetto e creato un’innovazione linguistica
dall’atmosfera autentica e coinvolgente che ha dato voce alla cultura e all’ambiente
siciliano. – sostiene la Presidente Maria Cristina Ciaffi –

La presente iniziativa, come quelle organizzate tutti gli anni per la giornata nazionale istituita dall’UNPLI, rientra nelle azioni di promozione e tutela del dialetto che rappresenta un patrimonio culturale da tutelare e valorizzare in quanto portatore di un immutabile senso di identità e comunità”.

L’appuntamento è per martedì 16 settembre alle ore 20,30 presso il ristorante Dolce & Salato in Piazza Fratti, 8.

Info e prenotazioni al n. 3475619755
F.to Il Presidente
Maria Cristina Ciaffi

