Festa del Santissimo Salvatore a Bracciano: Un Legame Profondo con la Storia e le Tradizioni Rurali

La macchina processionale lignea in stile barocco. contiene copie fotografiche dell’effige del Salvatore assiso in trono e della Vergine Assunta in cielo

La processione si snoda come sempre tra le vie dei Monti lungo le vie del Centro Storico di Bracciano e la piazza del famoso Castello Medievale, fino alla via principale del paese, con varie soste per la meditazione e la preghiera.

Il Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano desidera esprimere un sincero ringraziamento al Rione Monte, alla Parrocchia Santo Stefano Protomartire e a Forum Clodii con il patrocinio di Bracciano, per l’organizzazione di questa straordinaria festa che continua a nutrire il profondo senso di devozione e appartenenza della comunità. Le autorità locali che da sempre supportano il Biodistretto , tra cui i sindaci e consiglieri di Bracciano, Trevignano Romano ed Anguillara Sabazia e promuovono la preservazione delle risorse naturali, del suolo e dell’acqua, e delle culture tradizionali e rurali, che sono in armonia con il territorio e contribuiscono all’agricoltura biologica italiana. Un ringraziamento speciale a Marcus Lieder per il reportage fotografico che cattura l’essenza di questo evento. Agli agricoltori va il nostro più sentito ringraziamento e il nostro più grande complimento per il loro instancabile lavoro e per essere un esempio vivente di sostenibilità e tradizione.

Circa venti “facchini”, vestiti con casacche bianche e fasce rosse, trasportano ogni anno con orgoglio la macchina processionale. La macchina è sorretta con tenacia e forza dai fieri e orgogliosi agricoltori e cittadini di Bracciano.

Sono loro i custodi di quelle attività agricole e zootecniche che, con dedizione e rispetto per la terra, mantengono vive le tradizioni e tutelano l’ambiente attraverso pratiche biologiche. Questo impegno quotidiano è la base stessa della nascita e dello sviluppo del Biodistretto, un modello virtuoso che garantisce la salvaguardia delle risorse naturali per le generazioni presenti e future.