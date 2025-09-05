“Incontr’Arti”, la Cultura e l’attenzione alle Periferie.

Si riceve e si pubblica

È cominciato il conto alla rovescia per la 9ª edizione di “Incontr’Arti” organizzata da “Artenova” e in programma a partire da fine Settembre a Largo Quaroni, nella zona della Pisana (Municipio Roma XII). Realizzata con la direzione artistica di Gino Auriuso, “Incontr’Arti” è una manifestazione culturale che fa dell’inclusione e della socializzazione la parte preponderante degli otto appuntamenti che prenderanno il via Sabato 27 Settembre e che vedranno calare il sipario il 16 Ottobre 2025. L’Incontro è la parola d’ordine di tutto il progetto, è al centro di tutto, è l’alfa e l’omega: l’Incontro tra le arti, tra le culture, tra le persone.

Un programma ricco e articolato che vedrà la partecipazione di due esponenti della Cultura e dello Spettacolo Italiano come Erri De Luca e Pietro De Silva ; De Luca ci racconterà la “sua periferia” e il rapporto tra essa e l’Arte, mentre De Silva farà un’incursione nel mondo di Pasolini. Arricchiranno la kermesse molti altri artisti tra i quali: l’attrice Irma Ciaramella, il cantautore Sandro Scapicchio, il gruppo di Tango Aguante, le compagnie di Teatro Ragazzi del Teatro Zeta e di NATA Teatro, la street band FanfaRoma.

Tanti i generi in campo: dal Tango alla Musica Classica, dal Contorsionismo allo Swing, dal Canto Corale Rumeno al Cantautorato Italiano. L’appuntamento con Erri De Luca è fissato alle ore 17.30 del 3 Ottobre presso la Scuola “Renato Villoresi” di Via della Pisana 306 e sarà un incontro in cui si parlerà delle periferie romane e del mondo attraverso la poetica dell’autore; a dialogare con De Luca ci sarà l’attrice Irma Ciaramella.

Sabato 27 Settembre parte il primo weekend e sono in programma tre appuntamenti: il laboratorio Erboristico alle 16.00, lo spettacolo Acqua Matta alle 17.00 a cura di NATA Teatro e il Concerto Di Tango del gruppo Aguante alle 18.00.

Altro tris di appuntamenti domenica 28 settembre: si comincerà alle 10.00 col laboratorio Riciclando tenuto da Francesca Serpe, si proseguirà alle 11.00 col Concerto del Coro Rumeno e si chiuderà la giornata alle 12.00 con la Swing Dance. Sabato 4 Ottobre spazio al laboratorio di Fumetto alle ore 16.00, poi l’omaggio a Pasolini con lo spettacolo P.P.P. Capolinea Quaroni alle 17.00 e il concerto di Sandro Scapicchio in Trio “I Cantautori e la Strada” alle 18.00.

Il programma di Domenica 5 Ottobre prevede il laboratorio di Improvvisazione Teatrale alle 10.00, il concerto dedicato alle Quattro Stagioni di Vivaldi alle 11.00 curato da Imprenditori di Sogni e la performance di Contorsionismo di Irene Betti alle 12.00. Sabato 10 Ottobre il terzo fine settimana: laboratorio di musica e danze Afro alle 16.00, Spettacolo di Teatro Ragazzi “Pinocchio tutto da ridere” alle 17.00, concerto di Musica Popolare con Voci del Sud alle 18.00.

Altrettanti momenti d’incontro ci saranno Domenica 12 Ottobre: alle 10.00 col laboratorio di Scottish e Irish Dance, alle 11.00 esibizione di Irish Dance e alle 12.00 concerto della street band FanfaRoma. Giovedì 16 Ottobre ore 10.00, sempre presso la Scuola Villoresi, si concluderà il progetto con l’incontro su Pasolini condotto dall’attore Pietro De Silva.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno in collaborazione con Zètema Progetto Cultura ed è patrocinato dal Municipio Roma XII.