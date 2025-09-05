Esercito: Cambio al Comando del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”  

Si riceve s i pubblica

Il Colonnello Fiorentini ha ceduto il comando al Colonnello Alberto Licci

Bracciano, 5 settembre 2025. Presso la Caserma “Romano” ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al comando del 185º Reggimento artiglieria paracadutisti “Folgore” tra il Colonnello Andrea Fiorentini, cedente e il Colonnello Alberto Licci, subentrante. Presenti all’evento il Comandante della Brigata Paracadutisti “Folgore”, Generale di Brigata Federico Bernacca, autorità locali del territorio e una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Durante il periodo di comando del Colonnello Fiorentini, i “Diavoli Gialli” dell’Esercito hanno condotto numerose attività operative e addestrative sia in territorio nazionale, con l’impiego di una batteria nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” a Roma, sia all’estero con lo schieramento di militari del reggimento in Bulgaria nell’Operazione Enanched Vigilance Activity. Inoltre, un team di paracadutisti della “Folgore” ha partecipato all’esercitazione multinazionale e interforze, “Swift Response 25” svolta tra Germania, Slovenia e Lituania.

Nel suo intervento, il Colonello Fiorentini ha riassunto l’intenso periodo trascorso alla guida dei “Diavoli Gialli”, evidenziando i traguardi raggiunti dai paracadutisti del Reggimento, che hanno rappresentato appieno i valori dell’abnegazione del dovere, dello spirito di corpo e altruismo. Una testimonianza della solidarietà dei militari del reggimento sono le donazioni di sangue per i malati oncologici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Infine, ha sottolineato come il cambio di un Comandante rappresenti una festa per tutto il Reparto, nel segno della tradizione di continuo rinnovamento dell’Esercito in vista di sfide future.

Il 185° Reggimento è l’unità di supporto di fuoco della Brigata “Folgore”, con capacità peculiare di operare sfruttando anche la terza dimensione. Gli Artiglieri Paracadutisti del 185°, ricostituito nella sede di Bracciano (RM) il 1° luglio 2013, secondo il motto “Come Folgore Sempre e Dovunque”, custodiscono i valori espressi dalla Bandiera di Guerra del Reggimento, decorata di medaglia d’Oro al Valor Militare (El Alamein, 1942) e medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito (Somalia, 1993).