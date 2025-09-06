MUNICIPIO XV, TORQUATI: “A VIGNA CLARA E LABARO TRE WEEKEND DI INIZIATIVE CON RETI D’IMPRESA”

Si riceve e si pubblica

“Sono quattro gli appuntamenti in programma nei prossimi tre fine settimana di settembre a Largo Vigna Stelluti, Via Brembio e Largo Castelseprio organizzati dalle Reti di Impresa tra i commercianti di Vigna Clara e Labaro.

Finanziate con i fondi del bando regionale a cui il Municipio XV ha partecipato con le Reti dei Commercianti, le iniziative di intrattenimento e musicali sono a cura delle Reti d’Impresa VignaClaraShopping e Negozi Labaro e si svolgeranno sabato 6, venerdì 12, sabato 13 e sabato 20 settembre.

La collaborazione dell’amministrazione municipale con le Reti di Impresa, per cui ringrazio i presidenti e tutti i commercianti, rappresenta una straordinaria occasione per il nostro territorio; un lavoro congiunto tra pubblico e privato che mira ad una migliore vivibilità dei nostri quartieri, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio pubblico e a una maggiore crescita delle attività economiche attraverso la promozione degli esercizi commerciali.

Dopo gli interventi con reti di Impresa effettuati a Labaro per la realizzazione di una nuova area ludica e quelli su alcune delle aree verdi di Vigna Clara, siamo certi che anche i prossimi appuntamenti saranno una nuova opportunità di crescita per la nostra Comunità.

Voglio ringraziare la Giunta del Municipio XV per il grande lavoro di squadra svolto e per la sensibilità dimostrata su un tema caro a questa amministrazione e necessario per il nostro territorio”.

Cosi in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

Roma, 5 settembre 2025

Gli appuntamenti:

· Sabato 06/09, ore 21.30, Largo di Vigna Stelluti, Spettacolo Musicale “Le Coccinelle Blu, le mitiche sigle”. A seguire tributo a Franco Califano con Maurizio Mattioli e i musicisti del maestro.

· Venerdì 12/09, Largo di Vigna Stelluti, ore 21.30, Spettacolo di intrattenimento “Tali e Quali”

· Sabato 13/09 in Via Brembio e sabato 20/09 a Largo Castelseprio, dalle 17.00 alle 21.30, Festa di fine estate