Il presidente nazionale dell’Ail Giuseppe Toro ospite a Viterbo per il trasporto della Macchina di Santa Rosa

Viterbo, 1° settembre 2025 – Il presidente nazionale dell’Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma (Ail) Giuseppe Toro e la presidente dell’Ail Viterbo Patrizia Badini, accompagnati da una delegazione dell’associazione, saranno ospiti dell’Amministrazione comunale di Viterbo, il 3 settembre, in occasione del trasporto della Macchina di Santa Rosa. La presenza dei rappresentanti nazionali e locali dell’Ail assume un significato di particolare valore, a testimonianza del forte legame tra la Città dei Papi, la sua tradizione e una realtà associativa impegnata quotidianamente nella ricerca scientifica e nell’assistenza ai pazienti ematologici. “Ringrazio il Comune, nella figura della sindaca Chiara Frontini, per questo invito, in un giorno così speciale come quello del traporto della Macchina di Santa Rosa– afferma la presidente dell’Ail Viterbo Badini -. Essere presenti significa per noi condividere con la comunità viterbese un momento di profonda identità e coesione, valori che sostengono anche il nostro impegno al fianco dei pazienti e delle loro famiglie”. La partecipazione sarà anche un’occasione di vicinanza alla città di Viterbo, che da sempre dimostra sensibilità e attenzione verso i temi della solidarietà e del sostegno al volontariato.