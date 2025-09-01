1 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Il presidente nazionale dell’Ail Giuseppe Toro ospite a Viterbo per il trasporto della Macchina di Santa Rosa

0
36
il presidente nazionale AIL a Viterbo per Santa Rosa
Si riceve e si pubblica
Viterbo, 1° settembre 2025 – Il presidente nazionale dell’Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma (Ail) Giuseppe Toro e la presidente dell’Ail Viterbo Patrizia Badini, accompagnati da una delegazione dell’associazione, saranno ospiti dell’Amministrazione comunale di Viterbo, il 3 settembre, in occasione del trasporto della Macchina di Santa Rosa. La presenza dei rappresentanti nazionali e locali dell’Ail assume un significato di particolare valore, a testimonianza del forte legame tra la Città dei Papi, la sua tradizione e una realtà associativa impegnata quotidianamente nella ricerca scientifica e nell’assistenza ai pazienti ematologici. “Ringrazio il Comune, nella figura della sindaca Chiara Frontini, per questo invito, in un giorno così speciale come quello del traporto della Macchina di Santa Rosa– afferma la presidente dell’Ail Viterbo Badini -.  Essere presenti significa per noi condividere con la comunità viterbese un momento di profonda identità e coesione, valori che sostengono anche il nostro impegno al fianco dei pazienti e delle loro famiglie”. La partecipazione sarà anche un’occasione di vicinanza alla città di Viterbo, che da sempre dimostra sensibilità e attenzione verso i temi della solidarietà e del sostegno al volontariato.
Articolo precedente
Conviviale di fine estate nella Villa che fu di Papa PIO XII
Articolo successivo
Anguillara Sabazia, strade sconnesse e segnaletica verticale nascosta Italia dei Diritti De Pierro segnala situazione di pericolo

Ultimi articoli

Politica

Daniela Gasperini, nuova coordinatrice Noi Moderati Anguillara

Eventi

Musica, danza e grandi interpreti tra archeologia e paesaggi etruschi con Rasna Jazz

Territorio

Anguillara Sabazia, strade sconnesse e segnaletica verticale nascosta Italia dei Diritti De Pierro segnala situazione di pericolo

Territorio

Conviviale di fine estate nella Villa che fu di Papa PIO XII

Cultura

Amore e fiducia sono lo stimolo dei giovani

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it