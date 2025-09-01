Anguillara Sabazia, strade sconnesse e segnaletica verticale nascosta Italia dei Diritti De Pierro segnala situazione di pericolo

Si riceve e si pubblica

Ylenia Massimini responsabile per l’area del lago di Bracciano per il movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro mette in evidenza alcuni pericoli legati alla viabilità nel comune di Anguillara Sabazia

Roma 01 settembre 2025: Il movimento Italia dei Diritti De Pierro torna a occuparsi di Anguillara Sabazia segnalando attraverso la responsabile per l’area del lago di Bracciano Ylenia Massimini, una situazione di degrado e pericolo:” Ci troviamo in via Iacometti dove, oltre alle sconnessioni del manto stradale, staziona un segnale di divieto di accesso completamente coperto dalla vegetazione. Questo potrebbe comportare una situazione pericolosa se, un automobilista non del posto, non accorgendosi del segnale entrasse nella via in direzione vietata. Chiediamo quindi un intervento urgente – conclude la Massimini – affinché si risolva questa situazione di pericolo”. Carlo Spinelli segretario provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista Antonello D Pierro commenta:” Purtroppo sono sempre più frequenti le segnalazioni della nostra Ylenia Massimini relativi ai disservizi che si verificano nell’area del lago di Bracciano. Le sconnessioni stradali e la segnaletica verticale coperta dalla vegetazione creano effettivamente situazioni di pericolo. Confidiamo nell’intervento del sindaco di Anguillara Sabazia – conclude Spinelli – affinché si interessi e faccia in modo che la problematica venga risolta”.

