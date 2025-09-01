Conviviale di fine estate nella Villa che fu di Papa PIO XII

Si riceve e si pubblica

STORIA, CULTURA, PERSONAGGI ILLUSTRI e il MUSEO di S.Marinella

Con le immagini di Papa Pio XII che benedice la sua casa di Santa Marinella è iniziata la serata di fine estate nella Villa che fu di questo Pontefice, dedicata alla Storia, alla Cultura e ai Personaggi che hanno fatto grande la Perla del Tirreno.

Il professor Livio Spinelli ha parlato dell’iniziativa del Comitato Promotore dei Cittadini per richiedere la Comune la creazione del “MUSEO E DELL’ARCHIVIO STORICO” di S.Marinella, e ha poi illustrato la storia della sua rinascita, dal 1887 quando il Principe Baldassarre Odescalchi acquistò la tenuta e il Castello del Pio Istituto di S.Spirito in Sassia, su consiglio di Giuseppe Garibaldi, fino ai nostri giorni.

Una carrellata di foto, ville, mappe, libri e curiosità inedite: dal Re d’Italia alla nascita dell’Ospedale del Bambino Gesù, a politici, scrittori, registi, attori e personaggi del Jet Set Internazionale. L’Avvocato Carlo D’Amelio uno degli artefici dell’Autonomia comunale di Santa Marinella, Rossellini, Ingrid Bergman, Fellini, De Sica.

Togliatti e De Gasperi che frequentavano la Perla del Tirreno negli anni ’50. Papa Giovanni Paolo II che diceva messa al Convento di Santa Severa. Giulio Andreotti, i Presidenti della Repubblica Cossiga, Scalfaro e Ciampi. Le ville dell’Arch. Moretti Califfa, Saracena e Moresca della Principessa Pignatelli. Re Faruk d’Egitto e la Regina Narriman che risiedevano all’Hotel LE PALME. La Principessa Elettra Marconi – Cittadina onoraria di S.Marinella – che nel 2018 ha inaugurato a Torre Chiaruccia il Parco della Scienza e il Museo di G.Marconi e poi Gheddafi quando abitava alla Pirgus e studiava alla Scuola di Guerra di Civitavecchia.

La villa del Marchese Giulio Sacchetti che fu Governatore della Città del Vaticano. Gli attori Humphrey Bogart e Lauren Bacall che nell’immediato dopoguerra risiedevano nella villa di Papa Pio XII col Principe Marcantonio Pacelli per sovrintedere alla costruzione della Repubblica dei Ragazzi e alla raccolta di fondi. Humphrey Bogart quando fece ritorno negli Stati Uniti scrisse un lungo racconto sulla tragica vicenda di bambino accolto alla Repubblica dei Ragazzi, tanto da trarne un Film “Knock any Door”.

Un accenno alla villa dell’Onorevole Piccioni col famoso caso di Vilma Montesi. Presente la Delegata alla Biblioteca prof.ssa Giovanna Caratelli e la Signora Fiorella dell’Hotel Le Najadi, che era il centro della Dolce Vita, dove Giorgio Bassani tra il 1961 e 1962 si fermò a scrivere il Giardino dei Finzi-Contini, un romanzo tradotto in 40 lingue che inizia parlando di Santa Marinella. C’è stata poi una raccolta di firme a favore del Museo di S.Marinella: tra i firmatari lo storico e giornalista quirinalista de IL MESSAGGERO Paolo Cacace e il Dottor Pierluigi Roesler-Franz pronipote del famoso pittore di Roma Sparita,

La serata si è conclusa con un Vin d’Honner offerto dalla Signora Marcella, che ha gentilmente ospitato questo evento.