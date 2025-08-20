20 Agosto, 2025
Valerio Tomassi e Sofia Masi si laureano CAMPIONI EUROPEI di vela

i giovani campioni di vela

19 Teams da tutta Europa al Campionato Europeo Youth Hobie Cat 16 in Polonia svolto dal 14 al 17 Agosto.
I nostri equipaggi Youth  Valerio Tomassi e Sofia Masi si laureano CAMPIONI EUROPEI di Categoria e Jacopo Caridi e Benedetta Carnevaro sono ARGENTO.
Un Campionato Europeo difficile con tutte le condizioni di vento e giorni impegnativi di mare formato che ci hanno permesso di portare a termine ben 16 prove.
Bene anche L’equipaggio formato da Edoardo Truglia e Agnese Pozzi che chiudono al quarto posto a causa della Gionata difficile di ieri.
Tutti e quattro gli equipaggi sono parte della CompagniaVelaRoma, il Circolo che negli anni ha formato validi velisti nel Catamarano Olimpico.
Da domani le selezioni per il Campionato Europeo assoluto.
Un grazie speciale al Coach Alessandro Angeli che li sta accompagnando in questa avventura

