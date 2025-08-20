“DANCESCREEN IN THE LAND 2025”: festival di danza contemporanea

Dal 21 agosto al 18 ottobre 2025

Visioni in movimento dentro e fuori le Mura di Roma tra natura, archeologia e arte: Anfiteatro del Borgo Acqua Paola a Bracciano – Parco Archeologico dell’Appia Antica – Fornace del Canova a Roma.

Il Festival Dancescreen in the Land torna per la sua quarta edizione, dal 21 agosto al 18 ottobre 2025, con un percorso che intreccia danza contemporanea, cinema e archeologia in un viaggio immersivo tra memoria e visione, corpo e paesaggio. Una rassegna dedicata a coreografi internazionali e giovani leve della danza italiana in tre luoghi differenti, suggestive cornici naturali e storiche.

L’edizione del 2025 si amplia, facendo della danza un atto poetico che attraversa spazi archeologici e naturali, paesaggi urbani e immaginari cinematografici, trasformando ogni luogo in una scena viva e pulsante.

La struttura del programma richiama alla memoria l’immagine di un albero simbolico le cui radiciaffondano nella terra e nella tradizione, i suoi rami si estendono verso il cielo dell’immaginazione, tracciando un ponte tra passato e futuro, tra territori antichi e corpi in movimento.

La mappa dei luoghi – dal lago di Bracciano alla Fornace del Canova, fino alla Roma dell’Appia Antica – diventa così una geografia poetica in cui il pubblico è chiamato a muoversi, sostare, lasciarsi coinvolgere da spettacoli, performance, installazioni, videodanza e workshop.

Il festival è ideato da Fiorenza d’Alessandro e organizzato dall’Associazione Canova22, nell’ambito di un progetto triennale sostenuto dal Ministero della Cultura. Un laboratorio mobile e visionario, che mette in connessione artisti, comunità e territori, trasformando ogni azione in un’esperienza sensibile e partecipata.

BRACCIANO | Borgo Acqua Paola e Piazza Belvedere dal 21 – 24 agosto

Si comincia il 21 agosto con QUADRI 2025, nuova creazione della Compagnia Excursus firmata da Ricky Bonavita, un viaggio coreografico che attraversa emozioni, relazioni e contrasti interiori. Nella stessa serata si potrà partecipare al Prequel Acqua Madre della Compagnia ResExtensa, coreografia di Elisa Barucchieri: un rito danzato al tramonto, tra mito e natura.

Il 22 agosto, nella suggestiva Piazza Belvedere affacciata sul lago, va in scena Fata – La danza degli elementi, dove quattro creature mitologiche incarnano fuoco, acqua, aria e terra, in uno spettacolo evocativo tra danza e arte circense, interpretato dalla Compagnia Res Extensa.

Il 23 agosto, il Centro di produzione Porta d’Oriente – presenta Acqua Madre – Canti di onde e acque, coreografia di Elisa Barucchieri, un potente rito collettivo al femminile, interpretato dalla Compagnia Res Extensa.

WORKSHOP Dal 22 al 24 agosto si tiene il workshop Creation in the Land con i danzatori della compagnia di Hofesh Shechter: un laboratorio intensivo di composizione e creazione.

Il 24 agosto si conclude il workshop con lo spettacolo di restituzione dei partecipanti e i danzatori della compagnia di Hofesh Shechter alle 20:00, seguito da Anatomia di un movimento del Luna Dance Theater, coreografia di Simona Ficosecco: un’indagine sul corpo come archivio vivente di tensioni e memorie.

ROMA – APPIA ANTICA | Chiesa di San Nicola dei Caetani – Parco Archeologico dell’Appia Antica – dal 5 al 7 settembre

Il festival offre, oltre agli spettacoli di danza, ogni giorno le passeggiate archeologiche con la dott.ssa Lavinia Venturi, nel sito UNESCO dell’Appia Antica.

Il 5 settembre Appia: paesaggio e memoria prima passeggiata archeologica del festival porterà poi gli spettatori all’interno della Chiesa di S. Nicola dei Caetani, per lo spettacolo “L’Approdo”, omaggio a Mario Giacomelli, nel centenario della sua nascita e in concomitanza con la mostra presso Palazzo Reale di Milano, del Collettivo O e Luna Dance Theater, su concept e regia di Cinzia Scuppa e Simona Ficosecco, in un caleidoscopio di proiezioni fotografiche.

Il 6 settembre la passeggiata Eroi e miti d’Appia: cammini tra leggende antiche introdurrà la serata straordinaria con i giovani dell’Accademia Nazionale di Danza, dal titolo Il gesto e la memoria, in cui gli interpreti delle coreografie di Sasha Waltz, John Neumeier, Sonia Rodriguez e Nacho Duato.

Il 7 settembre Sibille e mari perduti, terza ed ultima passeggiata nel Castrum Caetani, seguita dallo spettacolo Il mare che ci unisce della Compagnia ArtGarage, coreografato da Emma Cianchi, ispirato alla figura della Sibilla cumana e ai miti del Mediterraneo.

ROMA – VIA CANOVA 22 | Fornace del Canova – dal 9 settembre al 18 ottobre

Dal 9 al 14 settembre la Fornace ospita Lindsay Kemp For you – Un sogno verso l’Oriente. Un viaggio visivo e sensoriale nel mondo di Lindsay Kemp, danzato da Daniela Maccari, mostra e performance a cura di Daniela Maccari e David Haughton, Lindsay Kemp Company, che fonde mostra immersiva e performance dal vivo in memoria del grande maestro del teatrodanza. Progetto speciale 2025 Mic

Il 19 e 20 settembre va in scena, con tre performance al giorno, PINA! omaggio di Monica Casadei all’universo poetico e visivo di Pina Bausch, con un focus sul ritratto della coreografa che Wim Wenderscattura nell’omonima pellicola. Lo spettacolo esprime l’essenza emotiva attraverso gli interpreti della Compagnia Artemis Danza con un’attenzione particolare ai dettagli visivi e sonori.

Il 26 e 27 settembre, LIMEN di Federica Dauri (MP3 Dance Project) arriva in Italia dopo essere stato presentato a Berlino e in Francia: una performance intensa e immersiva, che trasforma il concetto di soglia in atto coreografico, un’installazione sempre aperta al pubblico.

Il 28 settembre, Own Work / Atelier Cinema dà spazio ai lavori di giovani coreografi del corso di formazione MP3 Dance Project: Giorgia Lucida, Sofia Gori, Loris Iiritano.

Il 3 ottobre ResExtensa presenta Il cuore del maestro, nuova creazione firmata da Francesca Pesce.

Il 5 ottobre, Not Just Right Dance di Marco Munno (ARB Dance Company) racconta, attraverso la danza, la tensione dell’esistenza contemporanea tra ansia, controllo e desiderio di libertà.

Dal 9 all’11 ottobre, All of us, coproduzione Canova22 e APS Magica, inaugura un percorso narrativo e visivo sulle emozioni, tra danza, installazioni e immagini.

Dal 16 al 18 ottobre il festival chiude la sua quarta edizione con un’opera sperimentale del coreografoMichele Pogliani Sensori Sensati, performance interattiva in cui i corpi generano suono attraverso sensori, tra arte contemporanea e mondo digitale in un dialogo immersivo tra movimento e tecnologia. Il 15 ottobre il Prequel dello spettacolo si svolgerà presso la galleria d’arte La Nuova Pesa, di Simona Marchini.

L’associazione CANOVA22

Ha sede a Roma, nell’antica fornace del grande scultore Antonio Canova, oggi rigenerata come spazio culturale. Presieduta da Fiorenza d’Alessandro, co-direttrice artistica con Franz Prati, è formata da artisti di diverse discipline con una forte esperienza nella danza e nella videodanza. Canova22 promuove progetti nazionali e internazionali, attività formative e spettacoli site-specific, con particolare attenzione all’interazione tra corpo, immagine, paesaggio e nuove tecnologie.

Con il film-danza Virgins, coprodotto con il Cinedance Festival di Amsterdam, l’associazione ha vinto nel 2020 il Best Experimental Short al MICMX – Muestra Itinerante De Cine; nel 2022 il video – danza Psich&Amore vince il primo premio Quinzena de Dança e Almada – International Dance film festival e IMAGI-NA. Nel 2024, con The Altar of Cigadas, il premio Best Short Experimental, al David Film Festival (Turchia).

L’associazione è sostenuta dal Ministero della Cultura, Comune di Roma, Comune di Bracciano