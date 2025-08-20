20 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Nuovi servizi medico-sanitari in arrivo alla Farmacia Comunale n.6 di Cerveteri

0
65
Foto Fabio Ferrari / LaPresse 09 01 2012 Torino, Italia news Foto Stock - Farmacia Foto Fabio Ferrari / LaPresse 09 01 2012 Turin, Italy news Stock Picture - Pharmacy

Si riceve e si pubblica

La Multiservizi Caerite rende noto che è stata pubblicata la manifestazione di interesse per selezionare un operatore economico qualificato per l’avvio di servizi medico-sanitari presso i locali al piano superiore della Farmacia comunale n.6, in via Fontana Morella n.84.
La concessione della locazione avrà una durata di sei anni, con possibilità di proroga per ulteriori sei anni. Le domande dovranno pervenire entro martedì 30 settembre e potranno essere presentate tramite PEC all’indirizzo: multiservizicaerite@legalmail.it a mano presso la sede della Municipalizzata, in Vicolo Sollazzi n.3

Le domande dovranno riportare nell’oggetto la dicitura:
“Avviso pubblico manifestazioni di interesse per la selezione di un operatore economico qualificato per la conduzione dei locali ubicati presso il piano superiore della Farmacia Comunale sita in via Fontana Morella n.84 per l’erogazione di servizi compatibili con la sottostante farmacia.”

Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, dichiara: “La nostra sesta farmacia comunale, inaugurata nel luglio 2024, è già diventata un punto di riferimento per Cerenova e per l’intero comprensorio. L’obiettivo è offrire non solo farmaci, ma anche servizi di prevenzione e di supporto al benessere fisico e psicologico dei cittadini, come dimostrano lo Sportello d’Ascolto gratuito e le attività degli Onconauti per pazienti oncologici.

La manifestazione di interesse rappresenta un ulteriore passo verso il potenziamento dei servizi di prossimità erogati dalla Multiservizi Caerite.
Mentre chiediamo alla Regione Lazio, nella persona del Presidente Rocca, di ascoltare i bisogni del nostro territorio che richiede servizi sanitari efficienti, funzionali e accessibili, noi non ci fermiamo e continuiamo a lavorare per dare risposte ai cittadini, attivando servizi innovativi di prevenzione e di sanità territoriale.”

Per ulteriori informazioni: Sito web: www.multiservizicaerite.it Telefono: 0699552659

Articolo precedente
Valerio Tomassi e Sofia Masi si laureano CAMPIONI EUROPEI di vela

Ultimi articoli

Territorio

Valerio Tomassi e Sofia Masi si laureano CAMPIONI EUROPEI di vela

Eventi

“DANCESCREEN IN THE LAND 2025”: festival di danza contemporanea

Società

Bracciano aspetta il secolare e tradizionale trasporto dell’effige del Santissimo Salvatore.

Salute

Cefalea: un aiuto dalla fisioterapia. Ne parliamo con il dott. Giulio Pancani

Scuola

Violenza minorile e l’effetto internet: potenziare la cultura giuridica ed economica nella scuola

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it