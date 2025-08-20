Nuovi servizi medico-sanitari in arrivo alla Farmacia Comunale n.6 di Cerveteri

Si riceve e si pubblica

La Multiservizi Caerite rende noto che è stata pubblicata la manifestazione di interesse per selezionare un operatore economico qualificato per l’avvio di servizi medico-sanitari presso i locali al piano superiore della Farmacia comunale n.6, in via Fontana Morella n.84.

La concessione della locazione avrà una durata di sei anni, con possibilità di proroga per ulteriori sei anni. Le domande dovranno pervenire entro martedì 30 settembre e potranno essere presentate tramite PEC all’indirizzo: multiservizicaerite@legalmail.it a mano presso la sede della Municipalizzata, in Vicolo Sollazzi n.3

Le domande dovranno riportare nell’oggetto la dicitura:

“Avviso pubblico manifestazioni di interesse per la selezione di un operatore economico qualificato per la conduzione dei locali ubicati presso il piano superiore della Farmacia Comunale sita in via Fontana Morella n.84 per l’erogazione di servizi compatibili con la sottostante farmacia.”

Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, dichiara: “La nostra sesta farmacia comunale, inaugurata nel luglio 2024, è già diventata un punto di riferimento per Cerenova e per l’intero comprensorio. L’obiettivo è offrire non solo farmaci, ma anche servizi di prevenzione e di supporto al benessere fisico e psicologico dei cittadini, come dimostrano lo Sportello d’Ascolto gratuito e le attività degli Onconauti per pazienti oncologici.

La manifestazione di interesse rappresenta un ulteriore passo verso il potenziamento dei servizi di prossimità erogati dalla Multiservizi Caerite.

Mentre chiediamo alla Regione Lazio, nella persona del Presidente Rocca, di ascoltare i bisogni del nostro territorio che richiede servizi sanitari efficienti, funzionali e accessibili, noi non ci fermiamo e continuiamo a lavorare per dare risposte ai cittadini, attivando servizi innovativi di prevenzione e di sanità territoriale.”

Per ulteriori informazioni: Sito web: www.multiservizicaerite.it Telefono: 0699552659

—