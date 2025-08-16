16 Agosto, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia

I giovanissimi Molto Quintet, jazz al TMF di Canale Monterano

Ieri sera presso il Teatro Maurizio Fiorani di Canale Monterano si è svolto un particolare concerto Jazz, particolare perché suonato da una formazione di giovanissimi musicisti, tra i 18 e i 19 anni. Il gruppo ha il simpatico nome di Molto Quintet ed è stato molto apprezzato dal numerosissimo pubblico, presente all’esterno del teatro, molto numeroso nonostante qualche metro più lontano, sulla via principale del paese,  fosse in pieno svolgimento ”La notte in Bianco”, organizzata dal Comitato 1995, dalla Pro Loco e dal comune di Canale Monterano.

Dario Tocchet al piano, Nicolò Dilettuso alla chitarra, Francesco Topo Tonetti al sax, Folco Fioravanti al basso e voce e Federico Simone alla batteria, ci hanno deliziato con ritmi bepop, funk e jazz per più di un’ora e mezza, sempre perfettamente sincronizzati. Hanno mostrato una tecnica, accompagnata da una freschezza e da una visibile felicità nel suonare, che ha spazzato via, in pochi minuti, ogni piccolo dubbio sulla capacità di un gruppo di giovanissimi di suonare ritmi che difficilmente appartengono al bagaglio musicale di che sceglie, alla loro età, di presentare musica dal vivo. Il tempo è decisamente dalla loro parte e sentiremo ancora parlare di loro.

Al termine del concerto i giovani musicisti si sono uniti al lungo tavolo, dove  hanno potuto continuare a parlare di musica, rispondendo alle domande del pubblico rimasto a mangiare delle ottime penne all’arrabbiata, accompagnate da un corposo vino rosso. Un applauso ai tecnici e agli organizzatori.

Lorenzo Avincola redattore de L’agone

