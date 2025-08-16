Festa di S. Maria Assunta in Cielo, 15 agosto Trevignano Romano

Come da tradizione consolidata, si è svolta ieri, 15 agosto, in onore di Santa Maria Assunta in Cielo, a Trevignano Romano, la settantesima edizione della tradizionale processione mariana sul lago. Occasione unica per creare una grande suggestione nella bellezza del lago di notte, godendo dello spettacolo di luci e colori offerto dallo spettacolo pirotecnico.

Moltissime persone erano presenti lungo le sponde del lago, per vivere momenti di grande suggestione, facendosi coinvolgere per ricordare,tra celebrazione e festa, l’assunzione della madre di Gesù nel Regno dei Cieli.

Un plauso va sicuramente a Don Piero, che esprime e riesce a trasferire i valori di fede e di aggregazione in tutta la Comunità Trevignanese e non solo, così come all’Amministrazione Comunale, con il Sindaco Claudia Maciucchi, il Vice Sindaco Luca Galloni e tutte le Associazioni che hanno tanto merito per il lavoro svolto e che mettono a disposizione passione e volontà per la riuscita di tale manifestazione.

La solennità della assunzione in cielo di Maria vergine, nella chiesa universale, acquista un forte valore simbolico e profetico. Nell’omelia di ieri sera il Vescovo Marco Salvi ha sottolineato questa dimensione. Maria è accolta nella gloria del paradiso in anima e corpo, per valorizzare la sacralità della persona nella sua interezza. Spesso anche i cristiani vivono questa dicotomia fra la parte nobile della nostra persona, l’anima, e la fragilità dell’altra parte è ritenuta meno nobili, il corpo, che spesso facciamo fatica ad accettare, a motivo delle sue imperfezioni e delle sue fragilità

Maria è Assunta alla gloria del paradiso, anticipando il nostro destino futuro: godere con Maria e Santi, e la gloria del paradiso.

Anche l’aspetto liturgico è stato curato con grande attenzione: dalla processione accompagnata dalla Banda Musicale, alla messa solenne, animata dal Coro polifonico inter parrocchiale di Trevignano e Bracciano. La compostezza dei fedeli e la partecipazione devota dei presenti, hanno fatto il resto. Anche se si percepiva qualche lontano riverbero rumoroso, un forte clima di raccoglimento, accompagnato la celebrazione della Santa messa, presieduta dal Vescovo Salvi e celebrata dal parroco don Piero, dai suoi collaboratori Don Gianpiero e Don Oscar, e Don Luigi parroco di Anguillara. Grandi Cura, anche nell’allestimento della “chiatta”, appositamente restaurata per accogliere l’effetto della visione Maria, condotta traino sul lago accompagnata da un folto numero di barche illuminate e dalla motonave Sabazia, messa ha disposizione del Consorzio Bracciano Martignano. Un forte ringraziamento va dato a tutte le Forze dell’Ordine presenti che hanno garantito la sicurezza e l’ordine.

Non poteva mancare lo spettacolo pirotecnico, con la magia di luci che hanno illuminato le acque del lago, rendendo indimenticabile la serata.

Occorre sottolineare il calore e la partecipazione ad una delle manifestazioni più sentite del territorio di Trevignano Romano, legata alla solennità dell’Assunzione di Maria. La processione mariana sul lago, con le barche illuminate e lo spettacolo pirotecnico, rappresenta non solo un momento di fede, ma anche un’occasione di aggregazione sociale e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del luogo.

Queste tradizioni, radicate nel tempo, svolgono un ruolo fondamentale nel rafforzare l’identità collettiva e nel tramandare valori spirituali e civili. In un’epoca in cui la coesione sociale è spesso messa alla prova, eventi come questo diventano strumenti preziosi per rinsaldare il senso di comunità e promuovere il dialogo intergenerazionale.

Inoltre, la partecipazione attiva delle istituzioni locali e delle associazioni culturali dimostra quanto sia importante il lavoro sinergico tra cittadini e amministratori per la riuscita di iniziative che uniscono bellezza, spiritualità e impegno civico.

Un sentito ringraziamento da parte dell’Associazione Culturale L’Agone Nuovo, presente alla manifestazione, che si augura che tali iniziative possano essere da traino per migliorare e stimolare tutti verso traguardi più alti di crescita, pace e serenità.

“Le tradizioni non sono il culto delle ceneri, ma la custodia del fuoco.”(Gustav Mahler).

Giovanni Furgiuele