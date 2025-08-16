16 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

I Carosoni, lo swing al Chiostro degli Agostiniani di Bracciano

0
119
serata al chiostro degli agostiniani
Prosegue il calendario degli appuntamenti  “I motivi dell’estate” del Comune di Bracciano:
🎶 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟔 – I Carosoni – Chiostro degli Agostiniani ore 21,00
🎸 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟕 – Gente Distratta in cerca di Pino Daniele– Chiostro degli Agostiniani ore 21,00
E ancora:
💃🏻 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟐 – Festival Screen Dance – Piazza della Sentinella
🎊 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟑 𝐞 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟒 Festa del SS Salvatore – Piazza Mazzini
🎭 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟗 – Ti Faro Ridere – Giardino Comunale
🎻 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟑𝟎 – Oltre le Parole – Chiostro degli Agostiniani
🎼 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟑𝟏 – Concerto e installazione sonora – Chiostro degli Agostiniani
Cover di Pino Daniele al Chiostro degli Agostiniani di Bracciano
Screenshot
Articolo precedente
La libertà di amare (parte 2 di 3)
Articolo successivo
I giovanissimi Molto Quintet, jazz al TMF di Canale Monterano

Ultimi articoli

Politica

PD: Un gemellaggio tra Cerveteri e Gaza, presto proposta in Consiglio comunale

Scuola

Appello al Ministro Valditara: portare nelle scuole italiane la lettura dei nomi dei bambini vittime di guerra, promossa dal Cardinale Zuppi

Eventi

Festa di S. Maria Assunta in Cielo, 15 agosto Trevignano Romano

Cultura

I giovanissimi Molto Quintet, jazz al TMF di Canale Monterano

Cultura

La libertà di amare (parte 2 di 3)

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it