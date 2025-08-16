I Carosoni, lo swing al Chiostro degli Agostiniani di Bracciano

Prosegue il calendario degli appuntamenti “I motivi dell’estate” del Comune di Bracciano:
🎶 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟔 – I Carosoni – Chiostro degli Agostiniani ore 21,00
🎸 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟕 – Gente Distratta in cerca di Pino Daniele– Chiostro degli Agostiniani ore 21,00
https://www.comune.bracciano.rm.it/novita/concerti-al-chiostro-gente-distratta-in-cerca-di-pino-daniele/
E ancora:
💃🏻 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟐 – Festival Screen Dance – Piazza della Sentinella
🎊 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟑 𝐞 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟒 Festa del SS Salvatore – Piazza Mazzini
🎭 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟗 – Ti Faro Ridere – Giardino Comunale
🎻 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟑𝟎 – Oltre le Parole – Chiostro degli Agostiniani
🎼 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟑𝟏 – Concerto e installazione sonora – Chiostro degli Agostiniani