Costituito tavolo permanente per il settore autotrasporto

Nei giorni scorsi l’Assessore al Lavoro e Turismo del Comune di Civitavecchia, Piero Alessi, ha partecipato in Regione a un incontro con l’Assessore regionale ai Lavori Pubblici e Mobilità, Fabrizio Ghera, e il rappresentante di Assotir Patrizio Loffarelli. Un confronto definito da tutte le parti come particolarmente proficuo, durante il quale è stata condivisa la decisione di costituire un tavolo permanente di ascolto dedicato alla categoria.

Il nuovo organismo, che si riunirà con cadenza regolare, sarà composto da rappresentanti di categoria, Comune di Civitavecchia e Regione Lazio, e verrà ampliato con l’invito a partecipare anche all’Autorità di Sistema Portuale. L’obiettivo è affrontare in maniera strutturata le criticità e le opportunità del settore, individuando soluzioni condivise e sostenibili, in un’ottica di coordinamento tra istituzioni e operatori.

«Il trasporto merci su gomma – ha dichiarato l’Assessore Alessi – è un comparto strategico per l’economia locale e per l’intero sistema portuale. Il tavolo permanente rappresenta un passo concreto per garantire un dialogo costante e una collaborazione efficace, così da sostenere lo sviluppo del settore e tutelare le esigenze di chi vi lavora».

«Accogliamo con favore la nascita di questo tavolo – ha commentato l’Assessore Ghera – perché conferma l’attenzione della Regione ai territori e alle categorie produttive. Il confronto diretto e costante con le realtà locali è essenziale per individuare soluzioni che favoriscano lo sviluppo e la competitività del nostro sistema economico».