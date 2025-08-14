SAXA RUBRA, TORQUATI (MUN.XV): “CIMINIERA FORNACE MARIANI. DOPO ULTIMA PERIZIA RAI, IN CORSO SPOSTAMENTO BARRIERE PER RIAPERTURA STRADA”

Si riceve e si pubblica

“In relazione alla chiusura di via A. Tozzetti a Saxa Rubra, disposta dai Vigili del Fuoco a metà giugno per le condizioni della Ciminiera Fornace Mariani, di proprietà RAI, lesionata da gravi eventi atmosferici, a seguito della seconda perizia dell’azienda e delle interlocuzioni con i Vigili del Fuoco, questa mattina, durante il sopralluogo abbiamo potuto verificare l’avvio da parte della RAI dello spostamento delle barriere di sicurezza dall’attuale posizione alla linea di confine della proprietà dell’azienda.

Non appena saranno ricevute tutte le certificazioni utili potrà essere quindi disposta la riapertura della strada.

Tanto è stato il lavoro svolto in queste settimane con le Soprintendenze e con i tecnici RAI, che ringraziamo per l’attenzione rivolta alla vicenda e per aver prodotto in pochi mesi due certificazioni, anche al fine di ridurre i notevoli disagi sulla viabilità di zona. Come Municipio restiamo a disposizione, proprio come fatto in questi mesi, per le ulteriori iniziative che la RAI vorrà intraprendere per la riqualificazione e la conservazione del sito.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.