8 Agosto, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia

“Portrait of Ennio”: alla Legnara a Cerveteri in scena la musica del Maestro Morricone

Portrait of Morricone a Cerveteri

Appuntamento con il Patrizio Destriere Quartet per domenica 10 agosto alle ore 21:30

Non un semplice tributo di Ennio Morricone: il Patrizio Destriere Quartet porterà in scena un ritratto personale del Maestro attraverso una personale interpretazione che celebra le musiche delle più note pellicole cinematografiche e la produzione musicale di oltre mezzo secolo di carriera. Da “Metti una sera a cena” a “La leggenda del pianista sull’oceano”, da “Il buono, il brutto e il cattivo” a “C’era una volta in America”, una performance “open air” per omaggiare lo stile e il talento del grande compositore.

Appuntamento delle grandi occasioni domenica 10 agosto alle ore 21:30 al Parco della Legnara a Cerveteri: una serata per tutti coloro che negli anni si sono emozionati ascoltando le grandi colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema italiano e mondiale. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito.

“Portare in scena i grandi brani del Maestro Morricone non è mai un qualcosa di semplice, una musica che è patrimonio mondiale alla quale ognuno di noi, per un motivo o per un altro, ne siamo fortemente legati – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – non sarà dunque un semplice omaggio alle musiche di Ennio Morricone, ma bensì una rivisitazione jazzistica, un lato della musica che seppur lontano dalla sua visione artistica è sempre stato presente.

Portrait of Ennio vuole essere il ritratto che racchiude le mille sfaccettature di un compositore complesso e geniale qual è Ennio Morricone e lo faremo con un quartetto di musicisti davvero straordinario che da tempo, sta portando questo spettacolo sui più prestigiosi e rinomati palcoscenici italiani”.

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

