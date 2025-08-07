Doppio appuntamento nel fine settimana di Sentieri in Cammino

Venerdì 8 agosto all’Anfiteatro di Trebula Mutuesca il teatro comico antico di Plauto e domenica 10 la Canzone Romana a Pozzaglia

La stagione all’aperto di “Sentieri in Cammino”, la rassegna di Teatro e Musica diretta da Massimo Wertmuller e organizzata da Paolo Di Reda con il contributo della Regione Lazio e della Fondazione Varrone, propone in questo fine settimana due eventi: venerdì 8 agosto alle 21,30 all’Anfiteatro Romano di Trebula Mutuesca, la Compagnia Teatro Europeo Plautino presenta “Aulularia, la commedia della pentola” di Tito Maccio Plauto.

Un classico del teatro comico antico, una delle commedie più divertenti di Plauto. In scena Eugenia Faustini, Nicolò Parodi, Silvia Pellizza e Bruno Prestigio con la regia di Cristiano Roccamo, i costumi di Sonia Marianni, le scene di Giada Morri e le maschere di Andrea Cavarra.

La storia: Euclione, un vecchio avaro (non a caso l’Aulularia fu un modello per Molière) che ha scoperto una pentola piena d’oro nascosta in casa da suo nonno e vive nel costante terrore che gli venga sottratta, spostandola da un luogo all’altro. La vicenda della pentola si intreccia con quella di Fedria, figlia di Euclione, contesa tra il giovane Liconide e lo zio di questi, Megadoro.

Celeberrima la scena in cui Liconide chiede la mano di Fedria ed Euclione crede che stia parlando della pentola. La compagnia Teatro Europeo Plautino di Ravenna, nata nel 2013, tutela e diffonde il teatro classico in generale e quello plautino in particolare, per avvicinare il pubblico, e soprattutto le giovani generazioni, al patrimonio classico della cultura europea.

Ingresso 10 euro con prenotazione all’email postmaster@sentieriincammino.com

Il secondo evento avrà luogo domenica 10 agosto alle 21,30 nella Piazza S. Agostina di Pozzaglia Sabina. Protagonista la canzone romana: “Sotto le stelle che brilleno…” è infatti uno spettacolo musicale che propone una carrellata della canzone romana dalle origini al Novecento.

“Sotto le stelle che brilleno…” è il capoverso di “Serenata de paradiso”, uno dei brani presentati ed è l’espressione più appropriata per descrivere un viaggio nella romanità più diversa che si esprime attraverso il canto e che racconta i grandi protagonisti di una tradizione che va da Petrolini a Trilussa, da Aldo Fabrizi a Gabriella Ferri. Grandi successi come “Vecchia Roma”, “Nina si voi dormite”, “Barcarolo romano” e “Sora Menica”, solo per citarne alcune, avranno il potere di far brillare la musica e il canto sotto le stelle: un mosaico di voci e suoni in una formazione tutta al femminile, in cui si alternano al canto solista anche sorprendenti inserti corali.

Una formazione del tutto acustica con le splendide voci delle fuoriclasse del canto popolare Lucilla Galeazzi e Sara Modigliani a cui si uniscono la violinista Vanessa Cremaschi, anche lei voce del gruppo, e Stefania Placidi alla chitarra e al canto, con la versatilità di Carla Tutino al contrabbasso.

L’ingresso al concerto è gratuito