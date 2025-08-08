8 Agosto, 2025
Alla Legnara a Cerveteri “Le eroine di Puccini”

le eroine di Puccini

Si riceve e si pubblica

Un omaggio in musica alle donne, con la soprano Renata Campanella e il Maestro Stefano Giaroli al pianoforte, ingresso gratuito

Nuovo appuntamento, con dedica speciale a tutte le donne, sabato 9 agosto alle ore 21:30, per la rassegna dell’Estate Caerite 2025. Al Parco della Legnara a Cerveteri, in scena ‘Le eroine di Puccini’, che vedrà esibirsi la soprano Renata Campanella e il Maestro Stefano Giaroli al pianoforte.

Insieme, sono pronti ad incantare il pubblico con le loro esibizioni, offrendo un tributo emozionante all’universo femminile del grande compositore lucchese.

La vocalità solare e versatile della Campanella darà vita a personaggi indimenticabili come Mimì, Liù, Manon Lescaut, Tosca, Cio-Cio-San (Madama Butterfly) e Suor Angelica, evocando storie di passione, sofferenza e bellezza che toccheranno il cuore di tutti i presenti.

Giaroli con ironia e capacità di sintesi riassumerà le opere pucciniane facendone emergere sia il valore epocale che universale nella passione che esse suscitano nello spettatore.

L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito.

“Una serata di spessore e qualità con due artisti che hanno alle spalle una carriera di prestigio e che siamo onorati di poter annoverare all’interno dell’offerta culturale estiva della nostra città – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – la nostra Estate Caerite sta abbracciando un pubblico continuamente diverso, con spettacoli che spaziano dalla danza alla musica sinfonica, dalla comicità alla musica al teatro e dunque ora, con l’omaggio a Puccini. Uno spettacolo emozionante che vi invito a non perdervi!”

Doppio appuntamento nel fine settimana di Sentieri in Cammino

