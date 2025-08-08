TURISMO, PALAZZO: “GRAZIE AL PRESIDENTE ROCCA PIÙ SPIAGGE ACCESSIBILI PER UN LAZIO SEMPRE PIÙ INCLUSIVO”

Si riceve e si pubblica

“Con l’approvazione di un importante emendamento all’assestamento di bilancio, presentato dal Presidente Francesco Rocca, la Regione Lazio compie un nuovo passo avanti decisivo per garantire il diritto al mare a tutti, senza esclusioni.

Vogliamo un Lazio in cui il turismo sia accogliente e realmente accessibile. Sono particolarmente orgogliosa di questo nostro intervento perché rappresenta un segnale concreto di inclusione e attenzione alle fragilità».

Lo dichiara l’Assessore al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, commentando l’emendamento approvato nell’ultima seduta del Consiglio regionale prima della pausa estiva.

L’intervento prevede la concessione di contributi destinati ai Comuni del litorale, ai Comuni isolani e a quelli lacuali, per la realizzazione di aree attrezzate e accessibili sulle spiagge, pensate per offrire servizi adeguati alle persone con disabilità grave e gravissima. In queste aree sarà garantita non solo la permanenza confortevole sulla spiaggia, ma anche la possibilità di usufruire dei servizi di balneazione grazie a strumenti e attrezzature idonee.

«È una misura che rispecchia appieno la visione di tutta la nostra Giunta e del Presidente Rocca – ha aggiunto l’assessore Palazzo – da sempre attento e sensibile ai temi che riguardano il sociale.

Rendere le nostre spiagge più inclusive significa costruire un turismo più giusto e più vicino alle esigenze reali delle persone. Un provvedimento che va in continuità con quanto abbiamo avviato lo scorso anno insieme all’Assessore Maselli con il progetto ‘Accessibility on the Seaside’, il programma di inclusione che aveva già coinvolto 5 tratti della nostra costa con grande apprezzamento da parte degli utenti».

L’emendamento prevede anche un incremento del fondo in conto capitale di 500.000 euro per l’anno 2026, risorse che andranno a rafforzare ulteriormente questo percorso verso un’offerta turistica capace di coniugare accoglienza, dignità e accessibilità per tutti.