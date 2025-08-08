MUNICIPIO XV, TORQUATI: “NUOVA SCUOLA VALLE MURICANA. CON GUALTIERI SOPRALLUOGO AL CANTIERE”

Si riceve e si pubblica

“Esattamente un anno fa con il Sindaco Roberto Gualtieri partecipammo alla posa della prima pietra del cantiere della nuova scuola di Valle Muricana. Dopo la bonifica dell’area, completamente incolta, la cantierizzazione e l’avvio dei lavori, a fine luglio sono iniziati gli interventi di scarico dei pannelli in legno.

Nel nuovo sopralluogo di oggi il colpo d’occhio è stato impressionante. A distanza di due settimane il cantiere procede velocemente secondo cronoprogramma, con il posizionamento del sistema costruttivo in legno X-LAM; una tecnica innovativa, molto utilizza al nord Italia e per la prima volta ora dal Comune di Roma, che impiega pannelli di legno massiccio a strati incrociati con un’elevata resistenza strutturale e un ottimo isolante termico, contribuendo a mantenere la temperatura interna e riducendo i consumi energetici per riscaldamento e raffreddamento. Un’innovazione rivoluzionaria che offre numerose soluzioni ecocompatibili e vantaggi pratici nella riduzione nei tempi di costruzione.

Interamente progettata dal Municipio XV con fondi comunali e del PNRR, per un totale di 2.339.040 euro, la nuova e unica scuola pubblica del territorio comprenderà due plessi, un asilo nido e una scuola dell’infanzia, per un totale di 120 bambini. Lo scorso 21 gennaio, con una direttiva di Giunta del Municipio, è stato inoltre dato mandato alla Direzione Tecnica di impegnare ulteriori 88.000 euro e altri 271.000 euro, finanziati nel nuovo piano investimenti 2025 -2027 del Municipio, da destinare all’opera per ulteriori opere migliorative degli spazi circostanti.

Davvero grazie alle Assessore municipali Gina Chirizzi e Tatiana Marchisio e all’Ufficio Tecnico che sta seguendo da vicino l’intera progettazione.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.