Comunicazione Interruzione del Flusso Idrico del 11/08/2025 nel Comune di Civitavecchia per lavori da parte del CONSORZIO ACQUEDOTTO MEDIO TIRRENO

Acea Ato2 comunica che, a causa di una sospensione della fornitura idrica da parte del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno, il giorno 11/08/2025 dalle ore 07:00 alle ore 22:00, nel Comune di Civitavecchia, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti zone:
• Zona Borgata Aurelia;
• Zona La Scaglia e Via Aurelia Nord;
• Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea);
• Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa);
• Zona Area Portuale;
• Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.
Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini il gestore ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie:
• Via Gioacchino Rossini
• Via Niccolò Paganini
Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.