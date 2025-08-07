7 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Comunicazione Interruzione del Flusso Idrico del 11/08/2025 nel Comune di Civitavecchia per lavori da parte del CONSORZIO ACQUEDOTTO MEDIO TIRRENO

0
37
Acea Ato2 comunica che, causa interruzione della fornitura idrica all'Impianto Filtri Aurelia da parte del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno, si potrebbero verificare, nella giornata odierna, mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione. Per tutta la durata del disservizio, stazioneranno autobotti in piazza Vivaldi e via Gioacchino Rossini angolo via Guido d’Arezzo. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.
Acea Ato2 comunica che, a causa di una sospensione della fornitura idrica da parte del Consorzio Acquedotto Medio Tirreno, il giorno 11/08/2025 dalle ore 07:00 alle ore 22:00, nel Comune di Civitavecchia, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti zone:
• Zona Borgata Aurelia;
• Zona La Scaglia e Via Aurelia Nord;
• Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea);
• Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa);
• Zona Area Portuale;
• Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.
Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini il gestore ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie:
• Via Gioacchino Rossini
• Via Niccolò Paganini
Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.
Articolo precedente
Estate e umore: consigli pratici per superare stress e depressione.

Ultimi articoli

Salute

Estate e umore: consigli pratici per superare stress e depressione.

Politica

Incredibile ma vero. Il Comune rinuncia ai fondi regionali per le spiagge.

Cronaca

CARABINIERI ARRESTANO AUTORI DI UNA TRUFFA AI DANNI DI UNA DONNA DI 94 ANNI.

Ambiente

Plain Air e Camper in Viaggio su  Rai 1 scelgono lo Smeraldo Camping Village

Ambiente

Il biologico in Italia… ottima posizione rispetto all’Europa

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it