Liceo Ignazio Vian al Centro Anziani Incontri APS di Manziana: costruiamo ponti intergenerazionali

Lunedì 7 luglio 2025, presso il Centro Anziani Incontri APS di Manziana alla presenza di Alessio Telloni, Sindaco di Manziana, di Luciano Ciocchetti, Deputato alla Camera e vice presidente della XII Commissione Affari Sociali e di Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione Sociale e ai Servizi alla Persona della Regione Lazio è andato in scena un evento particolare che ha visto protagonisti il Liceo Vian ASL ROMA4 e il Distretto Sociosanitario ROMA4.3. Alcune nostre studentesse della classe 3A, che insieme ad altri nostri studenti hanno partecipato al PCTO ASL ROMA4 “Educazione all’assistenza farmacologica agli anziani”, Alessandra, Alexandra, Giorgia e Maria Giovanna, e il Liceo da me rappresentato in vece del Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca De Luca, sono stati gli ospiti d’onore insieme al Direttore Sanitario dr.ssa Simona Ursino, alla dr.ssa, Stefania Arciello, Dirigente Farmacista Territoriale e alle operatrici, tutor esterne, che hanno seguito i nostri studenti in tutto il percorso di questo PCTO, giunto alla sua seconda edizione.

L’occasione è stata utile per presentare le attività svolte presso il Centro, tra le quali anche un corso di educazione digitale, “Digitale Facile” dedicato agli adulti e agli anziani promosso dal Distretto Sociosanitario ROMA4.3, finanziato con il PNRR; il Centro Anziani, nel corso dell’anno, ha potuto quindi giovarsi sia di questa iniziativa, sia del supporto dei nostri ragazzi che ogni settimana per tutta la primavera si sono recati là e, sotto la guida attenta e infaticabile, delle loro tutor, infermiere di ASL ROMA 4, Daniela, Kathia ed Erica, sapientemente guidate dalla dr.ssa Arciello, hanno potuto, da un lato, acquisire competenze trasversali non convenzionali, quali l’assistenza farmacologica degli anziani, attraverso l’utilizzo dell’App TeraPiù che, grazie al corso “Digitale Facile” ha consentito ai “nonni” del Centro un approccio più smart e più consapevole sia dei propri device che della Rete e delle Applicazioni; dall’altro, hanno avuto la possibilità di apprendere l’importanza della compliance farmacologica negli anziani, familiarizzando con le loro esigenze specifiche. Il contatto settimanale ha consentito a tutti i nostri studenti di sviluppare in modo consapevole le competenze comunicative e di relazione attraverso l’interazione diretta con i frequentatori del Centro e infine ha favorito il loro senso di responsabilità verso gli anziani di quella comunità.

Questo PCTO ha avuto il merito di regalare momenti significativi sotto tutti i punti di vista, sia ai nostri studenti sia agli anziani, costruendo un ponte intergenerazionale che, siamo tutti certi, ha creato un legame fortissimo e porterà dei frutti. Il momento più bello, l’ultimo giorno di attività alla fine di Maggio quando gli anziani del Centro hanno consegnato ai ragazzi dei “pensierini” di simpatia, stima, gratitudine, e ringraziamento nei loro confronti che rimarrà per sempre nel bagaglio di competenze trasversali per l’orientamento dei nostri ragazzi: se questo è anche il senso dei PCTO, allora l’attività ha colpito nel segno.

Le medaglie consegnate ad Alessandra, Alexandra, Giorgia e Maria Giovanna, alla scuola e ad ASL ROMA 4 da Luciano Ciocchetti, e da Massimiliano Maselli sono soltanto una testimonianza tangibile di questo percorso. Grazie al Centro APS Manziana e alla sua Presidente, Loretta Nori, e grazie ad ASL ROMA 4 e appuntamento al prossimo anno.

Cristina Carosi