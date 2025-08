Bracciano: approvato in consiglio comunale l’assestamento di bilancio

Si è svolto, nella tarda mattinata del 05/08/2025, il consiglio comunale di Bracciano guidato dal Presidente del Consiglio Giulia Sala, in un clima estivo che si è fatto sentire anche tra i banchi dell’aula consiliare, quasi deserti dal lato dell’opposizione, fatta eccezione per la presenza della consigliera Roberta Riccioni, unica esponente presente tra le file della minoranza. Presenti, oltre al Sindaco Marco Crocicchi e i consiglieri comunali di maggioranza: Fabio Antinucci, Gessica Giorgi, Alfredo Leone, Mauro Negretti, Luca Nozzolillo, Giulia Sala, Andrea Serralessandri, il Vice Sindaco Biancamaria Alberi e gli assessori Rinaldo Borzetti, Massimo Guitarrini e Maddalena Coletta.

Tra i punti più rilevanti all’ordine del giorno, l’approvazione dell’Assestamento Generale di Bilancio e la salvaguardia degli equilibri, ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, passaggi fondamentali per la tenuta contabile dell’Ente. Sono state inoltre ratificate alcune variazioni di bilancio già approvate in Giunta, a conferma della continuità amministrativa nella gestione delle risorse.

Approvati anche altri provvedimenti, tra cui:

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000 derivante da sentenza resa resa dalla Commissione Tributaria Regionale;

– L’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei residui attivi maturati durante il precedente contratto Rep. n. 9979 del 28.06.2016 quando operava la società Soget spa;

– L’atto di indirizzo per la concessione dei servizi cimiteriali e di illuminazione votiva, con relativa approvazione della relazione prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 201/2022, in vista del termine dell’affidamento in essere;

È stata approvata all’unanimità la presa d’atto delle modifiche apportate alle tavole del ‘Regolamento per la disciplina dell’occupazione di suolo pubblico per spazio di ristoro all’aperto annessi a locali di somministrazione e vendita di alimenti e bevande (dehors) nel centro storico (zona A1)’,già adottato negli scorsi consigli comunali per regolamentare l’occupazione del suolo pubblico e dell’arredo urbano nel centro storico di Bracciano.

A chiusura dei lavori, la consigliera Roberta Riccioni ha formulato un’interrogazione sullo stato del cantiere del lungolago, ricevendo risposta diretta dal sindaco Marco Crocicchi, che ha chiarito come i lavori siano momentaneamente sospesi per la pausa estiva della ditta, con ripresa prevista al termine di questo periodo. Il primo cittadino ha inoltre spiegato che l’intervento di pavimentazione con materiale depolverizzato non era tecnicamente attuabile, anche per ragioni di sicurezza, nel periodo estivo, vista l’alta affluenza turistica e la presenza di locali e spiagge aperti al pubblico.

La consigliera Roberta Riccioni ha chiesto inoltre chiarimenti sull’attivazione della ZTL. Il sindaco ha precisato che sarà programmata una fase sperimentale non appena saranno aperte le strade di penetrazione e raggiungibili le aree di sosta, dopo la stagione estiva.

La redazione de L’agone