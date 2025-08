Tradizione ed innovazione. Nel 2025 Manziana celebra il suo Santo Patrono con cuore e creatività

MANZIANA – 28-31 AGOSTO 2025 – Piazza T. Tittoni & Chiesa di San Giovanni Battista

Torna a Manziana l’attesissima festa patronale in onore di San Giovanni Battista, un evento che unisce fede, musica, tradizione e cultura popolare. Quest’anno, oltre ai consueti festeggiamenti in piazza, una nuova iniziativa arricchisce il programma 2025: l’esposizione dei quadri dei mini portatori, realizzati negli anni da artisti locali, all’interno della Chiesa di San Giovanni Battista. L’esposizione sarà visitabile dal 4 al 31 agosto e rappresenta un tributo alla devozione e all’arte popolare del paese.

Il nuovo quadro processionale del 2025, raffigurante il Santo Patrono e realizzato dal Professor Gaetano Vari, verrà esposto dopo la Solenne Processione del 28 agosto, che si terrà alle ore 19:00, preceduta dalla Santa Messa celebrata dal Parroco, Don Donelio.

Come da tradizione, il quadro sarà portato dai mini portatori, bambini e bambine tra gli 8 e i 12 anni, che potranno partecipare previa iscrizione entro il 18 agosto alle ore 12:00.

Anche quest’anno Manziana si prepara a celebrare il santo patrono della comunità, con quattro giorni ricchi di eventi che trasformeranno Piazza Tittoni in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal 28 al 31 agosto, i festeggiamenti in onore del Santo uniranno spettacoli musicali, comicità, tradizioni popolari e intrattenimento per tutte le età.

Giovedì 28 agosto, si parte con il ritmo travolgente della Gran Sasso Swing Band, capitanata dal batterista Giampaolo Ascolese, per una serata jazz-swing che aprirà ufficialmente le celebrazioni.

Venerdì 29 agosto, il palco sarà tutto per il cantautore Nesli, alle ore 21:30, seguito alle 23:00 dai travolgenti Ciao Rino Band, tributo appassionato a Rino Gaetano, che farà cantare tutta la piazza.

Sabato 30 agosto è la serata della comicità: alle 21:30 l’irriverente Valentina Persia porterà il suo spettacolo “Ma che te ridi” tra risate e riflessioni. A seguire, alle 23:00, spazio alla musica elettronica con Emix & Henry Pass, per chi vuole ballare sotto le stelle.

Domenica 31 agosto, gran finale con l’energia live di Alessandro Tomei Group e il concerto “Italian Night” (ore 21:15), un viaggio tra le più belle canzoni italiane. A seguire, alle 22:45, l’attesissima tombola e, per chiudere in bellezza, alle 23:45 uno spettacolare show pirotecnico.

Durante tutte le serate non mancheranno stand gastronomici, attività sportive, bancarelle artigianali e giochi per bambini. Una festa che è anche un momento di identità comunitaria, incontro e memoria, per grandi e piccoli.

Manziana vi aspetta, dal 28 al 31 agosto, per vivere insieme la gioia di una tradizione che si rinnova ogni anno.

Florentina Miniosu