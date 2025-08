Un’estate da raccontare. “Four Friends” di Bracciano è la nuova meta del gusto e della festa

Nel cuore della zona Rinascente di Bracciano, c’è un bistrot che non è solo un locale, ma un mondo da esplorare: il “Four Friends”. Con il suo mix irresistibile di caffetteria, pasticceria, bistrot, pinseria, cocktail bar e catering d’eccellenza. Questo angolo glamour si è guadagnato a pieni voti il titolo di polo gastronomico tra i più vivaci del territorio.

Al “Four Friends” la proposta evolve con le stagioni e con il gusto. I suoi creatori lo definiscono una “miscela esclusiva” dove l’eleganza incontra la convivialità: dai caffè selezionati ai dolci curati nei minimi dettagli, dalle pinsa gourmet ai cocktail mixology, ogni piatto racconta una storia. “Vogliamo che ogni ospite si senta avvolto in un momento di piacere e relax, come tra amici fidati”, raccontano i fondatori.

L’estate 2025 è rovente, ma anche di gusto e divertimento. Ecco alcune chicche imperdibili:

All you can eat pinsa (da lunedì a venerdì, fino a fine agosto): a soli €19,90, un viaggio tra le migliori pinsa romane

Barbecue di pesce all’aperto (19–20 luglio & 15–17 agosto): profumi mediterranei in una cornice estiva

Festa degli amici (26 luglio): DJ set e balli sotto le stelle

Focaccia & prosecco (2–3 agosto): bollicine e gusto in perfetta armonia

Barbecue di carne (9–10 agosto): per gli amanti delle grigliate autentiche

Serata spagnola (23–24 agosto): tapas, sangria e vibrazioni iberiche

Serata mediterranea (30–31 agosto): un finale d’agosto tra sapori e colori del sud

Dove trovare tutto queste delizie? In via Braccianese Claudia, 59 – secondo ingresso da Via della Macchia, 3.

Curiosi di scoprire dove il tempo si assapora con gusto? Il “Four Friends” vi aspetta per trasformare un semplice aperitivo in un’esperienza da raccontare.

Il posto ideale per chi cerca un angolo di piacere, gusto e relax. Meglio non farselo descrivere… vieni a viverlo.