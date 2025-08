Carovana del Cuore: Roma Capitale e Città metropolitana per il secondo anno a sostegno del progetto di sensibilizzazione sull’educazione affettiva e il benessere mentale dei giovani

Riceviamo e pubblichiamo

Ieri in Aula Giulio Cesare in Campidoglio la presentazione della ventunesima edizione Carovana del Cuore, il progetto di sensibilizzazione della Fondazione Patrizio Paoletti per il diritto alla salute e al benessere mentale di bambini e adolescenti, sostenuto da Roma Capitale e Città metropolitana.

Come lo scorso anno, si conferma il sostegno dell’istituzione capitolina e della Città metropolitana a un’iniziativa che coinvolge centinaia di volontari in tutta Italia, impegnati a sensibilizzare le persone sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

All’incontro, cui è seguito il taglio del nastro alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, sono intervenuti i Consiglieri di Roma e Città metropolitana Tiziana Biolghini e Rocco Ferraro.

Nata nel 2005, Carovana del Cuore è una delle più grandi e longeve campagne di sensibilizzazione in Europa. Il suo obiettivo è promuovere l’educazione come strumento chiave per il cambiamento. Per oltre 100 giorni e con l’ausilio di centinaia di volontari da tutto il mondo, la Carovana delle magliette arancioni, lungo un itinerario costiero, raggiungerà le spiagge e le piazze d’Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della Salute Globale e dell’Educazione relazionale, dando vita a concerti, performance e momenti di interazione con il pubblico.

“Con sempre maggiore convinzione, come lo scorso anno, sosteniamo una realtà del terzo settore estremamente longeva e di caratura internazionale impegnata su un tema per noi centrale, quello della salute mentale dei ragazzi e dell’educazione relazionale.

Dopo la pandemia si sono moltiplicati difficoltà e disagi, all’interno di un contesto sociale dove l’allentamento delle relazioni e delle reti di protezione tra scuola, società e famiglia hanno avuto come effetto l’isolamento e la perdita di punti di riferimento e prospettive. L’educazione, come sostengono le più importanti istituzioni mondiali, è il principale strumento di progresso per l’individuo e per la società.

Proprio per questo progetti chiave portati avanti dall’amministrazione Gualtieri, come il bando per l’educazione all’affettività nelle scuole, sono esperienze concrete che vogliamo valorizzare ed estendere, portandole al di fuori dei confini della città e discutendone all’interno dei Tavoli metropolitani della convivenza.

Il nostro modo d’agire include la stretta collaborazione con realtà del terzo settore e società civile: co-progettazione e costruzione di reti partecipate tra istituzioni, terzo settore e società civile sono lo strumento di base per portare avanti l’impegno comune al miglioramento della società in cui viviamo e al rafforzamento della coesione sociale, dove il benessere del singolo e quello della collettività sono strettamente correlati”.

Lo dichiarano la Consigliera Tiziana Biolghini, delegata a Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione, e il Consigliere Rocco Ferraro, delegato dal Sindaco Gualtieri a Transizione ecologica, Ambiente, Aree Protette e Tutela degli animali per Città metropolitana di Roma Capitale.