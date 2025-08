CIVITAVECCHIA – APPROVATA LA DELIBERA PER L’ADESIONE AL FONDO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL LITORALE LAZIALE

Riceviamo e pubblichiamo

«L’approvazione della delibera che consentirà al Comune di partecipare al Fondo Straordinario per lo Sviluppo Economico del Litorale Laziale rappresenta un’opportunità concreta per migliorare l’accessibilità del nostro lungomare e avviare interventi di riqualificazione attesi da tempo.

È un ulteriore passo avanti nella direzione di una città più accogliente e attenta alla cura degli spazi pubblici», dichiara il Sindaco Marco Piendibene, commentando la proposta di delibera n. 42 del 19 febbraio 2025, approvata nei giorni scorsi.

«Siamo molto soddisfatti per l’approvazione della delibera che consentirà al Comune di partecipare al Fondo Straordinario per lo Sviluppo Economico del Litorale Laziale. Un’occasione concreta per migliorare l’accessibilità del nostro litorale, ma anche per intervenire sulla Marina con un progetto di riqualificazione tanto atteso quanto necessario», afferma l’assessore all’ambiente e al demanio marittimo Stefano Giannini.

«Il progetto che abbiamo presentato – prosegue Giannini – non si limita alla messa in sicurezza degli accessi agli arenili e delle aree marittime demaniali. Interverrà finalmente anche sulla pista ciclabile della Marina, un’infrastruttura esistente che non è mai stata oggetto di manutenzione, e che potrà ora essere rigenerata e valorizzata. L’intervento restituirà piena funzionalità al percorso ciclabile, migliorandone la fruizione e l’inserimento nel contesto urbano e paesaggistico».

L’investimento complessivo ammonta a 1.020.000 euro, di cui il 90% coperto da fondi regionali e il 10% da fondi comunali. Un’opportunità significativa per proseguire il lavoro di valorizzazione della Marina, avviato dall’assessore fin dal suo insediamento, su mandato del Sindaco.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento – conclude il Sindaco – ai consiglieri regionali di che si sono attivati in Regione affinché anche Civitavecchia potesse accedere a queste risorse. Il loro impegno istituzionale è stato decisivo. Un grazie particolare va a Marietta Tidei, Emanuela Mari, Claudio Marotta, Alessandra Zeppieri, Daniele Leodori e Michela Califano, che hanno dimostrato attenzione concreta verso il nostro territorio. È anche grazie a loro se oggi possiamo guardare con fiducia a un altro importante passo avanti per il nostro litorale».

A chiusura, l’assessore Giannini sottolinea:

«L’accesso a queste risorse regionali rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale e di capacità progettuale. Continueremo a lavorare per restituire dignità e funzionalità al nostro litorale, mettendo al centro sicurezza, qualità urbana e fruibilità degli spazi pubblici. Il lavoro di squadra che ha portato a questo risultato merita il giusto riconoscimento».