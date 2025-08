Oriolo Romano. La nostra estate, la nostra piazza, i nostri luoghi 

“Prima di scendere nei dettagli del nostro programma #oriolounborgoallaperto ci terrei a fare alcune considerazioni: prima di tutto sottolineando il fatto che la nostra stagione estiva va da aprile ad ottobre cercando di programmare ed organizzare una successione di eventi che non si limiti e non si identifichi con le varie feste e sagre dell’estate più propriamente detta. Un programma vario e ragionato che ci permetta di vivere al meglio i nostri luoghi all’aperto e il “nostro” Palazzo Altieri, grazie alla collaborazione propositiva tra le due istituzioni: comune e museo. Inoltre, non ultimo per importanza, il mio personale ringraziamento a quanti – volontari, associazioni, semplici cittadini – si dedicano con passione ed entusiasmo per la realizzazione di questi momenti di svago e occasioni di incontro, convivialità e socializzazione.

Ogni anno è sempre una nuova scommessa: trovare il giusto equilibrio tra rievocazioni e memoria – come i festeggiamenti in onore della Madonna della Stella – e tra sperimentazioni e novità – come l’Oriolo Street Festival o la Fiera agricola dell’Etruria meridionale, giusto per citare due manifestazioni che si sono svolte quest’anno tra aprile e maggio.

Alcuni eventi, inoltre, negli anni sono diventati dei “must”: penso, per esempio, al Muso Festival, alla serata di solidarietà dedicata alle Donne in Rosa, al raduno delle Biciclette da cantina o al sempre più partecipato Vini autentici senza dimenticare, ovviamente, la Sagra del Fungo porcino. Altri, in futuro, sicuramente lo diventeranno come il Palio d’Oriolo, giunto quest’anno alla sua quarta edizione con la novità del “Mini palio” dedicato ai più piccoli.

Inoltre, con l’inaugurazione del secondo campo da tennis anche l’area dedicata allo sport diventerà sempre più un luogo deputato ad eventi e manifestazioni di vario genere dell’estate oriolese come la Festa dello Sport o il Memorial Federico e Ilaria Gentili.

Per concludere, le nostre “agorà” naturali – che a volte, forse, diamo un po’ per scontate – rappresentate dal Monumento naturale della Mola e dalla Faggeta Unesco. Grazie a realtà locali, alla sottosezione CAI, al Parco naturale regionale Bracciano-Martignano anche quest’anno riusciremo ad offrire un vasto ed interessante programma di escursioni, concerti, eventi, visite guidate per far conoscere o per riappropriarci dei nostri tesori ambientali e naturalistici”.

Dichiarazione sindaco di Oriolo Romano, Emanuele Rallo