Sospensione fornitura idrica a Civitavecchia

“Si comunica che, a causa di un danno occorso sulla condotta adduttrice al punto di fornitura “Filtri Aurelia” nel comune di Civitavecchia che sta provocando l’abbassamento dello stesso, si potranno verificare abbassamenti di pressione e/o mancanza d’acqua alle utenze alimentate dal suddetto impianto.

È stato predisposto un servizio sostitutivo che stazioneranno nelle seguenti vie per tutta la durata del fuori servizio:

• Piazza A. Vivaldi

• Viale Gioacchino Rossini angolo Via Guido D’Arezzo

Il ritorno alle normali condizioni di esercizio è previsto per la serata di oggi venerdì 11luglio 2025, salvo imprevisti.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio sostitutivo con autobotti da richiedere preventivamente al numero 800130335

Per ulteriori informazioni urgenti è possibile contattare la Sala Operativa di Acea ATO2”