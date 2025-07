Cantieri aperti a Cerenova: lavori in corso a via Felsina, poi toccherà a via Satrico e via Tuscolo

Riceviamo e pubblichiamo da l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti.

“Subito dopo i cantieri proseguiranno nel Capoluogo”

Cantieri aperti questa mattina a Cerenova. Dopo via delle Azalee e via dei Convolvoli a Campo di Mare, sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Fiesole e nei prossimi giorni si procederà in via Satrico e via Tuscolo.

“Questi cantieri rientrano all’interno dell’appalto di quasi un milione di euro che coinvolgerà oltre a Marina di Cerveteri, anche Cerveteri capoluogo e il Sasso – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – il cronoprogramma infatti, prevede che dopo le strade della Marina ci si sposti nel Capoluogo, con il rifacimento di Via della Lega, Via Rio dei Combattenti, Via Umberto Badini, Via Ezio Brandolini e Largo Almuneacar, uno snodo viario di grande importanza. Successivamente, i lavori interesseranno via Patrizi Montoro al Sasso”.

“Ci tengo con l’occasione a ringraziare l’Ufficio Opere Pubbliche del nostro Comune per il lavoro svolto – conclude l’Assessore Luchetti – in particolar modo il Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni, il Responsabile del Servizio Flavio Nunnari, il Geometra Federico Feriozzi, sempre prezioso ed estremamente puntuale e disponibile e tutto il personale dipendente”.