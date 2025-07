ATER CIVITAVECCHIA, LA PRESENTAZIONE DEL CANTIERE A SAN LIBORIO

Si riceve dall’Ufficio comunicazione CMRC e si pubblica

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, ha partecipato questa mattina a Civitavecchia alla presentazione del cantiere del progetto di rigenerazione urbana San Liborio, finanziato con fondi PNRR, di cui una parte gestiti da Città metropolitana.

All’iniziativa, sono intervenuti il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, il Commissario Straordinario di A.T.E.R. comprensorio di Civitavecchia Massimiliano Fasoli, il D.G. di Ater Stefano Amici.

Si tratta del progetto “PINQuA” (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) da 17 milioni di euro, per il restyling, la riqualificazione delle aree verdi e degli spazi pubblici, per oltre 8.000 mq, e la ristrutturazione di circa 140 unità abitative di Edilizia Residenziale Pubblica, distribuite su sei palazzine.

I numeri del PINQuA gestiti da Città metropolitana

A differenza di altre misure PNRR, nell’attuazione dei PINQuA, nati nel 2019 e confluiti nel PNRR dal 2021, si prevedono due livelli per i Soggetti attuatori. Città metropolitana è Soggetto Attuatore di I livello – ovvero responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento PNRR – per 17 interventi, mentre sono individuati come attuatori di II livello i Comuni e le ATER.

Oltre a Civitavecchia, i progetti di cui Città metropolitana è attuatore comprendono altri 7 interventi nel Comune di Monterotondo (4 gestiti dal Comune e 3 da ATER Provincia di Roma), 5 interventi nel Comune di Frascati e 4 nel Comune di Albano Laziale, per un finanziamento totale di circa 45 milioni di euro. Numeri totali: 546 unità abitative ERP, 17 alloggi destinati a studentati e circa 111 mila mq di spazi pubblici.

Dopo le fasi di affidamento, sono stati consegnati pressoché tutti i cantieri e iniziati i lavori: nel rispetto dei tempi di realizzazione delle opere del PNRR, gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31 marzo 2026.

Sanna: “Un contributo concreto per la rigenerazione del tessuto urbano, dei servizi e degli spazi pubblici e una migliore qualità della vita dei cittadini”

“Orgogliosi di vedere come l’opera stia procedendo così rapidamente, ed è già visibile anche come lo spazio esterno si stia rigenerando. Città metropolitana anche con i PINQuA, così come con le altre missioni del PNRR che sta attuando, come scuole, cultura, sport e forestazione, ha dimostrato una grande capacità tecnica e operativa, in piena sinergia con i Comuni e le istituzioni coinvolte, in questo caso le ATER, responsabili con i Comuni stessi dell’attuazione dei progetti.

Il lavoro fatto assieme sta dando frutti concreti: sin dall’inizio l’ascolto dei territori e delle loro necessità è stato essenziale per portare avanti progetti di qualità, governare le fasi dell’acquisizione dei finanziamenti così come delle successive fasi di affidamento e apertura cantieri, e ora si procede spediti, ancora insieme, garantendo ascolto e soprattutto cooperazione tecnica e amministrativa”, ha dichiarato il Vicesindaco di Città metropolitana Pierluigi Sanna.

“Come in sinergia abbiamo avviato i lavori per il nuovo polo natatorio, anche con questo grande cantiere di edilizia residenziale pubblica diamo il nostro contributo alla rigenerazione del tessuto urbano, dei servizi e degli spazi pubblici, sempre nell’ottica di garantire efficienza energetica, riqualificazione urbana, aree verdi e sostenibili: gli obiettivi ultimi sono ovviamente il miglioramento della coesione sociale e della qualità della vita dei cittadini, la rifunzionalizzazione di spazi pubblici senza ulteriore consumo di suolo, l’aumento dell’accessibilità e della sicurezza, contribuendo a realizzare modelli urbani di città intelligenti, inclusive e sostenibili, come l’Europa delle Smart City ci indica”.