Esperienza Lazio: i giovani protagonisti di un progetto innovativo per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari regionali

Riceviamo da Andrea Titti e pubblichiamo. “L’Associazione ambientalista e animalista Amant Odv presenta “Esperienza Lazio: Sapori, Solidarietà e Tradizioni”, un progetto innovativo dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del Lazio, realizzato con il contributo di Arsial e della Regione Lazio, con un focus speciale su sostenibilità, tradizione e solidarietà. L’iniziativa si rivolge anche alle nuove generazioni, promuovendo comportamenti responsabili e inclusivi attraverso un approccio coinvolgente e multidimensionale.

Il progetto si articolerà in due fasi principali: una campagna digitale interattiva sui social media a partire dal 10 luglio ed un evento finale in presenza, l’Open Day del 21 settembre presso il Teatro Petrolini di Roma, sito in via Rubattino 5 nello storico quartiere di Testaccio, durante il quale saranno organizzate attività esperienziali, degustazioni, workshop e momenti di sensibilizzazione, per avvicinare il pubblico alle ricchezze del patrimonio agroalimentare laziale.

L’iniziativa prende ispirazione da tre concetti fondamentali:

Sapori: valorizzazione dei prodotti di qualità del Lazio (DOP, IGP, BIO e tradizionali) attraverso un contest digitale, nel quale i giovani partecipanti proporranno ricette, rigorosamente vegetariane, con questi ingredienti, condividendole sui principali social media visuali con hashtag dedicati. Le ricette più votate su Youtube dal pubblico accederanno alla finale in presenza.

Tradizioni: durante l’Open Day, esperti e professionisti condurranno workshop su agricoltura sostenibile, cucina del recupero e qualità alimentare. I produttori locali saranno invitati a raccontare il legame con il territorio, offrendo degustazioni gratuite.

Solidarietà: in linea con la missione dell’associazione, il progetto promuoverà l’adozione consapevole di cani nei canili, attraverso uno spazio informativo gestito da associazioni animaliste e la proiezione di video con storie di animali in cerca di famiglia. Un’occasione per sensibilizzare al rispetto e alla cura di tutti gli esseri viventi.

“Questo progetto – dichiara Mauro Sorbelli, Presidente di Amant Odv – si distingue per la capacità di connettere tradizione e innovazione, online e offline, promuovendo la cultura alimentare, la tutela ambientale e animale. Attraverso la partecipazione attiva, la creatività e l’esperienza diretta inoltre, il progetto mira a costruire una narrazione autentica del Lazio rurale e produttivo, valorizzando il patrimonio locale e promuovendo buone pratiche di sostenibilità”.

Info e Regolamento ai seguenti link:

https://www.tiktok.com/@esperienza.lazio?lang=it-IT

https://www.facebook.com/profile.php?id=61578140360151&locale=it_IT