Situazione dell’acqua ad Anguillara

Dopo aver chiesto un confronto diretto, ho incontrato, unitamente al responsabile di area, i dirigenti ed i tecnici di ACEA e ricevuto una nota ufficiale di riscontro. Ho atteso questo documento per potervi aggiornare in modo completo, corretto e responsabile, senza creare inutili allarmismi o dare informazioni frammentarie.



Secondo ACEA, le criticità sono dovute principalmente a:

• Un aumento anomalo dei consumi idrici

• Uno stato di “severità idrica media”, causato da un deficit prolungato di piogge, come certificato anche dall’Autorità di Bacino nel bollettino del 28 maggio



ACEA ha comunicato di aver messo in campo diversi interventi tecnici, alcuni dei quali già effettuati, altri in corso o programmati:

Manutenzione di pozzi e impianti, Automazione dei sistemi con nuovi PLC e inverter, Filtri aggiornati per la rimozione dell’arsenico, Bonifiche delle condotte danneggiate, Ricerca di perdite e verifica di abusi, Gestione attenta della rete per garantire continuità e qualità del servizio



ACEA segnala inoltre che, in caso di necessità, potrà attivare un piano di regolazione della pressione nelle ore notturne, per salvaguardare la disponibilità idrica nei momenti di maggiore utilizzo.



Sabato e domenica alcuni cittadini hanno promosso una raccolta firme sul tema. È un’iniziativa che rispetto, perché nasce da una legittima preoccupazione.

Pur osservando che negli ultimi giorni la situazione sembra essersi stabilizzata, la raccolta firme sarà utile e e rafforzativa per mantenere alta l’attenzione di Acea sul nostro territorio.



È importante chiarire che non siamo i soli a soffrire di queste difficoltà: tutti i Comuni limitrofi stanno affrontando situazioni anche peggiori della nostra, e sono molti in tutta la Provincia di Roma alle prese con carenze idriche. Questo dimostra che il problema dell’acqua è serio, strutturale e complesso, e non può essere trattato in modo superficiale o propagandistico.



Dispiace che alcuni politici locali, oggi pronti a cavalcare la protesta, appartengano a quegli stessi schieramenti che in passato, pur dichiarandosi “per l’acqua pubblica”, hanno favorito il passaggio della gestione al privato. Su questioni così delicate servono memoria, onestà e coerenza.



Il mio impegno e quello di tutta l’Amministrazione rimane quello di lavorare con serietà, trasparenza e responsabilità, sempre dalla parte dei bisogni dei cittadini.

Necessario nei confronti di Acea un monitoraggio costante dell’operato e delle criticità che si verificano nel nostro territorio.