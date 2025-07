Anguillara, necessaria una manutenzione delle strade e dei marciapiedi

I marciapiedi, le strade, le zone pedonali, le zone ciclabili e altro sono stati fatti per mettere in sicurezza le persone che sianoa piedi o a bordo di mezzi, oltre ad avere come obiettivo quello di garantire il transito sicuro dei pedoni lungo le strade, proteggendoli da eventuali incidenti causati dal traffico, motivo per cui la loro manutenzione e progettazione sono particolarmente importanti per garantire sia la loro sicurezza e sia la loro funzionalità.

Purtroppo questa situazione non si manifesta ovunque nel nostro circondario. E’ il caso di Anguillara dove, malgrado i lavori che si stanno eseguendo nella zona nei pressi del supermercato Carrefour e che serviranno per una migliore viabilità, non si può dire lo stesso di altre parti. Infatti, la stessa strada principale, l’Anguillarese, presenta su più tratti buche, stessa cosa se non peggio è la situazione interna su via Giacomo Matteotti fino alla zona di fronte al supermercato Conad dove la situazione stradale è veramente disastrata per il susseguirsi di buche che rischiano di creare danni ai veicoli e alle persone.

In questa zona però non sono solo le strade disastrate l’unico problema, infatti altro grosso problema sono anche i marciapiedi, che presentano erba, avvallamenti e buche insomma un vero e proprio pericolo per chi vuole fare una semplice passeggiata a piedi. Si sono già verificati casi di persone che sono cadute inciampando per la scarsa uniformità dei marciapiedi stessi. Da non sottovalutare anche la situazione di chi è sulla sedia a rotelle, per queste persone infatti fare una passeggiata diventa un problema in quanto i marciapiedi oltre a essere disastrati non sono neanche predisposti per le sedie a rotelle e le strade che li affiancano in quanto presentano buche. Una questione che richiede attenzione e una manutenzione per il bene e il rispetto dei cittadini.

Claudia Reale