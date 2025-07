“Educazione e formazione, sfida riuscita”. Il bilancio del Liceo De Sanctis di Roma

Bilancio a.s. 2024/25 più che soddisfacente per il Liceo De Sanctis di Roma

Il liceo De Sanctis è una scuola che conta quasi duemila iscritti, un punto di riferimento nella zona nord di Roma, con un’offerta formativa molto ampia, così da rispondere a una vasta gamma di esigenze, formative e logostiche, per alunni e genitori.

Da qualche anno la scuola sta affrontando nuove sfide: la diffusione dei social media, l’irruzione dell’intelligenza artificiale, gli effetti a lungo termine della pandemia e della didattica a distanza, il disagio giovanile e la crisi della genitorialità.

Non subire passivamente queste nuove problematiche rimanendoconsapevoli dell’importanza della formazione e dell’educazione per le donne e gli uomini del prossimo futuro, questo il lavoro intrapreso a livello direttivo.

Al ternmine dell’anno scolastico appena concluso, L’Agone ha incontrato la dirigente del liceo, Cosima Stefania Elena Chimienti, che stanca ma visibilmente soddisfatta, ha dichiarato:

“Abbiamo puntato sulla formazione dei docenti e dei genitori per affrontare un numero sempre crescente di problematiche psicologiche tra gli adolescenti, per saperle affrontare nel modo corretto, senza incorrere nel facile errore di medicalizzare ciò che è da sempre un periodo fisiologicamente caratterizzato da grandi cambiamenti e di conseguenti sofferenze a livello psicologico.

Grazie a un finanziamento della Regione Lazio, abbiamo organizzato una serie di incontri, uno per ogni mese dell’anno scolastico, che si sono trasformati un una vera e propria rubrica, molto seguita sul nostro canale YouTube e non solo dalla nostra comunità scolastica.

Ognuno di questi incontri è stato dedicato alle più diffuse psicopatologie tipiche del periodo adolescenziale, dalla depressione agli attacchi di panico, ai disturbi alimentari, alle dipendenze da alcool, sostanze stupefacenti e gioco on line, alla violenza minorile, ai disturbi della personalità.

I video di questi incontri sono sempre disponibili sul canale YouTube dell’IIS Gaetano De Sanctis di Roma e ci auguriamo che siano seguiti da tanti genitori e docenti.

Questo è stato un anno molto importante per il nostro Liceo, che ha affermato il suo ruolo di scuola molto attiva nel territorio di appartenenza, ma anche a livello regionale e nazionale.

Il Direttore Generale dell’USR Lazio, dott.ssa Anna Paola Sabatini, ha creduto molto in noi, affidandoci il delicato compito di guidare un vasto numero di scuole nell’Ambito territoriale n°9, come scuola polo per la formazione del personale scolastico”

Sfida accolta e riuscita, dunque, per una dirigente che ha saputo tracciare la differenza per i “suoi ragazzi”, come li chiama.

Gianluca Di Pietrantonio