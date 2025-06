Empowering Education: il progetto Erasmus+ della Corrado Melone verso una scuola più europea

Si è da poco concluso il Progetto Erasmus + KA122 – SCH “Empowering Education” presentato dall’Istituto Comprensivo Corrado Melone di Ladispoli nella call 2023 per arricchire la qualità dell’insegnamento e affrontare le sfide di un mondo sempre più complesso ed interconnesso, promuovendo la formazione dei docenti dell’istituto all’estero.

Le referenti del progetto, le professoresse Giusy Picone e Sabrina Lascala, hanno elaborato la proposta a partire da un’attenta analisi dei bisogni della scuola, individuando obiettivi chiari e coerenti con le priorità del programma Erasmus+ su temi chiave quali inclusione, transizione digitale, sostenibilità ambientale e cittadinanza attiva.

Sono stati selezionati corsi di formazione in lingua inglese a Dublino e Berlino, che hanno coinvolto 17 docenti dell’Istituto. Questi percorsi hanno permesso di rafforzare le competenze linguistiche, approfondire metodologie didattiche innovative come il CLIL e favorire il confronto con altre realtà scolastiche europee, avviando le basi per un futuro network internazionale Erasmus.

Nel corso di un anno e mezzo, i docenti hanno potuto studiare, viaggiare, condividere esperienze e rafforzare il lavoro di squadra. Sono rientrati arricchiti dal punto di vista umano e professionale, con un entusiasmo e una rinnovata motivazione che hanno generato una ricaduta positiva nel lavoro quotidiano in classe. Tutte le competenze e le abilità acquisite nei corsi di formazione sono state inoltre riconosciute e certificate attraverso l’Europass Mobility, che è uno strumento europeo che valorizza i percorsi formativi svolti all’estero.

L’efficacia di questo progetto si può misurare anche attraverso l’entusiasmo con cui un ampio gruppo di docenti dell’istituto ha deciso di intraprendere una formazione specifica sulla progettazione europea con l’obiettivo di ideare nuovi progetti di qualità che permettano alla scuola di continuare a garantire esperienze erasmus per studenti e insegnanti e di essere sempre più competitiva, innovativa ed internazionale.

Con questo progetto, l’I.C. Corrado Melone ha tracciato una rotta chiara: investire nella formazione dei docenti per crescere insieme. Una sfida vinta, che rappresenta il punto di partenza per nuove avventure educative.

Le professoresse referenti confermano: “Il viaggio continua!”

Il Team Erasmus dell’I.C. Corrado Melone di Ladispoli