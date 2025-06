Colonia Felina ENEA Casaccia

Il Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Roma Capitale per l’Ambiente, la Tutela degli Animali, la Transizione Ecologica e le Aree Protette, Rocco Ferraro, ha visitato una realtà che rappresenta un modello concreto e replicabile di gestione responsabile: la colonia felina interclusa all’interno del centro di ricerca ENEA Casaccia.

Si tratta di un esempio straordinario, dove circa 120 gatti vivono in sicurezza e armonia in un contesto di pieno rispetto reciproco tra persone e animali. La gestione della colonia è altamente organizzata: 15 postazioni per il cibo, tutte corredate da contenitori per la raccolta dei rifiuti, garantiscono igiene e ordine quotidiani.

È stato inoltre realizzato un ricovero specifico per i gatti malati, per i cuccioli e per quelli nel periodo post-operatorio, che ricevono cure adeguate dopo gli interventi di sterilizzazione e castrazione affidati a un veterinario esterno. I gatti sterilizzati sono riconoscibili grazie al taglio auricolare – orecchio destro per le femmine, sinistro per i maschi – secondo i criteri ufficialmente riconosciuti a livello nazionale.

Questa iniziativa rappresenta un’efficace strategia per contrastare le nascite incontrollate e prevenire il randagismo, una delle principali sfide legate alla sostenibilità della convivenza urbana e alla tutela del benessere animale.

Fondamentale il ruolo della dirigenza dell’ENEA Casaccia, e in particolare dell’Ing. Scaglione e del Dott. Ranieri, che hanno dimostrato sensibilità, lungimiranza e impegno concreto nel sostenere questa importante attività.

Il cuore del progetto, tuttavia, è rappresentato dalle numerose referenti di colonia, dipendenti del centro che, nel loro tempo libero, con grande senso civico e dedizione, si prendono cura quotidianamente della colonia garantendo igiene, assistenza e monitoraggio sanitario. Un ringraziamento speciale va alla Dott.ssa Bartoccini e alla Dott.ssa Carnevali per il loro instancabile impegno e l’attenzione costante.

Quella dell’ENEA Casaccia è molto più di una colonia felina: è un esempio virtuoso di responsabilità condivisa, empatia e collaborazione tra istituzioni, lavoratori e comunità locale.

Come Consigliere Delegato, auspico che questa esperienza diventi un modello per tutti gli enti pubblici, affinché si riconosca e si valorizzi il ruolo delle referenti di colonia – spesso definite semplicemente “gattare” – non come un ostacolo, ma come una risorsa preziosa e un valore aggiunto per la tutela del benessere animale e per una gestione etica e civile dei nostri spazi comuni”.