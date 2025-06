Anguillara Sabazia, torna la “Notte Bianca – Solstizio di Parole” in Biblioteca

Dopo il successo delle passate edizioni, la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” di Anguillara Sabazia si prepara ad accogliere nuovamente il pubblico con la Notte Bianca – Solstizio di Parole, in programma per venerdì 20 giugno.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, propone un’apertura straordinaria serale e notturna della Biblioteca, trasformandola per una sera in un luogo di incontro tra libri, musica, spettacolo, arte e divulgazione.

Il programma è pensato per tutte le età: dai burattini dedicati ai più piccoli alla musica dal vivo, passando per incontri dedicati all’osservazione delle stelle e approfondimenti sul tema dell’energia. La serata si concluderà con un gran finale suggestivo tra immagini e suoni, pensato per emozionare e unire la comunità sotto le stelle.

Un’occasione speciale per vivere la Biblioteca in una veste nuova, stimolante e partecipata, all’insegna della cultura e della condivisione.

Il programma completo è disponibile nella locandina allegata.