Oggi sit in a Tragliata per la sicurezza stradale

Oggi, 17 maggio: dalle ore 9,00 alle 13,00 i cittadini delle periferie nord dei comuni di Roma e Fiumicino (e delle zone di Terzi, Ponton dell’Elce, Anguillara, Osteria Nuova, daranno vita ad un sit-in di protesta, davanti al Bar Centrale di Tragliata, su via del Casale di Sant’Angelo n. 872, autorizzato dalla Questura di Roma, su una delle strade ex provinciali più pericolose, dove vi sono lapidi e croci ad ogni chilometro.

Si tratta appunto di Via del Casale di Sant’Angelo, un’arteria lunga 16 km, che collega la Via Aurelia (altezza Torrimpietra) con via Braccianese (altezza bivio Anguillara).

Lo scopo della manifestazione, cui parteciperanno istituzioni del comune di Fiumicino, di Roma, e giornalisti dei media è finalizzata a sensibilizzare i responsabili della manutenzione della stessa via del Casale di Sant’Angelo diventata pericolosissima a causa di numerosi incidenti automobilistici con continui morti e feriti causa le numerose buche nel manto stradale, l’eccessiva velocità, la mancanza di illuminazione, di autovelox, di guard-rail, di linee bianche laterali o centrali, di catarinfrangenti. Vengono anche richieste delle rotatorie nei vari incroci con via di Tragliata e via di Tragliatella, all’incrocio con via Aurelia e all’intersezione di via Braccianese, dopo una curva.

I partecipanti alla manifestazione saranno cittadini di diversa fede politica (non si tratta di manifestazione politica o partitica), si avvarranno di megafoni e porteranno striscioni e cartelli.

La manifestazione è organizzata dall’associazione ‘i due Liocorni ‘