Crocicchi: Grande entusiasmo per Bracciano Art week

“Da mercoledì 14 maggio il nostro comune sta accogliendo con grande entusiasmo e soddisfazione la prima edizione di Bracciano Art week , un evento di alto valore culturale che rappresenta un’occasione unica per avvicinare cittadini, giovani e visitatori all’arte nelle sue forme più innovative”

“Con la direzione artistica di Maria Ludmila Pustka per le Arti Visive e di Massimiliano Ionta per le Arti Digitali, “Bracciano Art Week” si propone di trasformare il Centro Storico di Bracciano in uno spazio espositivo dinamico, integrando il patrimonio storico della città con installazioni e opere di artisti italiani e internazionali, coniugando tradizione e innovazione.