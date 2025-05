Trevignano anche nel 2025 conferma la Bandiera Blu

Sono undici i comuni premiati nella Regione Lazio, e solo Trevignano e Anzio appartengono alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

«La Bandiera Blu è il simbolo di un impegno collettivo e di un territorio che sa unire bellezza, accoglienza e responsabilità». Dichiara via social Luca Galloni, vicesindaco e assessore delegato al turismo, ringraziando pubblicamente tutti coloro che hanno lavorato per il raggiungimento di questo traguardo.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, e viene assegnato ogni anno in 49 paesi, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE, Foundation for Environmental Education, ha sottoscritto un protocollo di partnership globale. La FEE Italia promuove e gestisce a livello nazionale anche i programmi Eco-Schools, Young Reporters for the Environment, Learning about Forests e Green Key.

La Bandiera Blu viene assegnata alle località turistiche balneari che rispettano criteri prestabiliti in materia di gestione sostenibile del territorio e dell’ambiente con particolare attenzione alle spiagge e alle acque. L’obiettivo principale di questo programma è coinvolgere in modo diretto le amministrazioni locali rivierasche nell’attuazione e nel rispetto di politiche sostenibili.

Tra le novità inserite nei criteri di assegnazione del 2025 c’è anche la redazione di un piano triennale per la sostenibilità, cioè un documento strategico approvato dalla giunta, che pone l’attenzione sul raggiungimento di obiettivi condivisi come la lotta ai cambiamenti climatici, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile e la valorizzazione degli ecosistemi locali.

Claudia Soccorsi