Cerveteri, Daniele Stirpe porta la scherma all’Expo di Osaka

“Daniele Stirpe di Cerveteri conquista l’oriente. Il giovanissimo schermitore infatti, è pronto a partire alla volta di Osaka, in Giappone, per prendere parte all’Expo ed effettuare una dimostrazione della disciplina che negli anni, tra l’altro, tante soddisfazioni ha consegnato nelle spedizioni azzurre sia mondiali che olimpiche. Una soddisfazione ed un riconoscimento per lui, che sebbene giovanissimo vanta in bacheca già un titolo di vicecampione italiano Under 17, uno da campione italiano Silver assoluti, uno da Campione Italiano a squadre B1, due finali e due terzi posti nel circuito europeo Under 17”. Lo dichiara Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri.

“Rivolgo a Daniele, giovanissimo e valoroso atleta, nostro concittadino ed in forza alla Virtus Scherma Roma Lame Tricolori, un caloroso in bocca al lupo per questa nuova, straordinaria e prestigiosa avventura. Questa spedizione in terra d’Oriente per Daniele ha un valore duplice – conclude Parroccini – è la prima volta nella storia che l’Esposizione Universale ospita anche la scherma, questa nobile disciplina tanto amata dal nostro concittadino. Tra l’altro è il più giovane dell’intero team azzurro: un motivo in più per essere orgogliosi di lui. Buon viaggio Daniele!”.