Sabato 17 a Ponte Milvio presentazione del libro di Rossella Santilli

“Sarà presentato sabato 17 alle ore 11.00 al Centro Polifunzionale del Mercato di Ponte Milvio “Bella Gente, Gente Comune”, il libro di Rossella Santilli.

Giornalista del Tgr LAZIO – Buongiorno Regione, ora in pensione, in “Bella Gente, Gente Comune” la Santilli racconta la “gente di Roma”, gente comune che si prodiga quotidianamente per gli altri e per il bene comune e delle Comunità della nostra città. Persone che la stessa giornalista ha incontrato, e raccontato, in tanti anni di cronaca durante la sua lunga carriera al TgR.

Con i saluti del Municipio XV, dialogano con l’autrice Roberto Zaccaria, Professore di Diritto Costituzionale e Claudio Cafasso, Direttore di VignaClaraBlog.it.

L’appuntamento è per sabato 17 maggio alle ore 11.00 al Centro Polifunzionale del Mercato di Ponte Milvio, Via Riano 15.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.