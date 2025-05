Bracciano, Infermieristica. Interrogazione della consigliera regionale Mattia

La consigliera regionale PD Eleonora Mattia ha depositato un’interrogazione in consiglio regionale per chiedere al presidente della Regione, Rocca, con delega alla sanità, quali azioni intenda intraprendere al fine di evitare il trasferimento della facoltà Infermieristica da Bracciano a Civitavecchia.

“Una decisione grave assunta dall’ASL Roma 4 – dice la consigliera – senza un confronto preventivo né con gli studenti né con il Comune di Bracciano. Una scelta che non è stata neanche enunciata nella sede istituzionale idonea, ovvero la Conferenza dei sindaci sulla sanità, svoltasi di recente e in cui nessun accenno è stato fatto rispetto a quanto si voleva attuare.

Si priva così il territorio di una realtà universitaria che negli anni si è radicata nel tessuto sociale, culturale e sanitario di Bracciano, scelta dagli studenti anche per contribuire alla sanità locale, per restare, formarsi e magari poter lavorare nell’Ospedale Padre Pio di Bracciano. E’ assurdo che, proprio in concomitanza con la Giornata Internazionale dell’Infermiere, la Regione Lazio da un lato lancia proclami di stima per la categoria e dall’altro la colpisce con nuovi tagli alla formazione degli infermieri futuri, risorse preziose per la medicina territoriale. La Giunta Rocca intervenga per salvare la facoltà di Infermieristica di Bracciano“.

Contro il trasferimento della facoltà si era espressa nei giorni scorsi anche la cinsigliera regionale Michela Califano, sempre del PD.