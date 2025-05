Bracciano.Stasera alle 21 “No other Land”

Un grido di dolore dal popolo palestinese ci giunge con la proiezione di un film documentario del 2024

11 maggio 2025 ore 21,00

NO OTHER LAND

Registi vari

Norvegia, Palestina, 2024 | 96′

Basel Adra è un giovane attivista palestinese di Masafer Yatta che lotta fin dall’infanzia contro l’espulsione di massa della sua comunità da parte di Israele. Ogni giorno Basel documenta l’erosione graduale di Masafer Yatta: i soldati distruggono le case delle famiglie in quello che è il più grande atto di trasferimento forzato mai realizzato nella Cisgiordania occupata. Quando incrocia il suo cammino con Yuval, giornalista israeliano che si unisce alla sua lotta, i due combattono contro l’espulsione per oltre mezzo decennio. Il loro legame complesso è segnato dall’estrema disuguaglianza: Basel vive sotto una brutale occupazione militare, Yuval è libero e senza restrizioni. Questo film, realizzato da un collettivo palestinese-israeliano di quattro giovani attivisti, è stato co-creato durante i momenti più bui e spaventosi della regione, come atto di resistenza creativa all’apartheid e ricerca di un percorso verso l’uguaglianza e la giustizia.

11 maggio 2025 ore 21,00 – Teatro Delia Scala Via delle Ferriere, 16

Ingresso libero