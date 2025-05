Anguillara, “Sorridi e Corri 2025”, la mini maratona per i bambini

Si è svolta questa mattina ad Anguillara l’iniziativa “Sorridi e Corri 2025” promossa dall’Amministrazione Comunale e La Pro Loco di Anguillara, in collaborazione con l’asd Trail dei Due Laghi. La mini maratona, avente come scopo quello di far rivivere la zona della stazione e della residenza Claudia di Anguillara Sabazia, si è svolta all’interno dell’ex Consorzio Agrario e ha visto come protagonisti bambini su più fasce di età, a partire dai quattro anni fino ai dodici anni.

Presenti all’evento, pronti per ogni evenienza, la protezione civile e la polizia locale oltre agli organizzatori che hanno preparato al meglio questo evento rendendolo anche un’ottima iniziativa per promuovere lo sport tra i giovanissimi sul territorio.

Una mini maratona, che si è svolta su più metri a seconda dell’età, in cui tutti e 30 i bambini sono stati premiati con una medaglia per la partecipazione insieme a gadget vari come uno zainetto. Ai primi classificati sono state date in più anche le coppe con tanto di premiazione sul podio, dove i giovani vincitori sono stati ricompensati per l’attività svolta. A consegnare le coppe ai giovanissimi, divisi per fasce di età e sesso, l’assessore al turismo Christian Calabrese.

La giornata è stata poi resa più allegra, subito dopo la maratona e la foto di rito, da una breve, ma simpatica corsa alla quale hanno partecipato tutti i presenti, sia i bambini che i genitori sempre all’interno del Consorzio.

Insomma un evento pieno di iniziative, sorrisi e sport con tanto di premi e gadget e con un ricco buffet fatto di bevande e pizza a volontà per tutti messo a disposizione dagli organizzatori per concludere al meglio questa mattinata. L’iniziativa è stato un momento di felicità per coloro che ne hanno preso parte e cadendo poi nella giornata della festa della mamma ha reso le mamme fiere dei propri figli.

Claudia Reale